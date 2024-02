30 vuotta moottoripyöräurheilua harrastanut poliisi tutkii nyt kuolonkolareita Uudellamaalla – ”Haluan vaikuttaa turvallisuuteen” kertoo Staffan Söderström

Lähes kaksikymmentä vuotta sitten Staffan Söderströmin ystävä menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa toiminut poliisi, Söderströmin kollega, kutsui Söderströmin mukaan tutkintaan asiantuntijaksi. Kollega tiesi, että Söderström tuntee hyvin moottoripyörät. He tutkivat yhdessä pyörää ja jarrutusjälkiä onnettomuuspaikalla. Tämä oli Söderströmin ensimmäinen kosketus tutkijalautakuntatoimintaan. Lautakuntaan hän kuitenkin liittyi vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta hälytetään paikalle aina, kun Suomessa joku kuolee tie- tai maastoliikenneonnettomuudessa. Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on kaikkiaan noin 270 jäsentä. Tutkijalautakunta on moniammatillinen tiimi, jossa on asiantuntijoita poliisista, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen aloilta. Tutkijalautakuntien jäsenet tekevät tutkintoja vapaaehtoistyönä, oman työn ohella.

− Onnettomuuspaikalla käyminen oli tietenkin koskettavaa, kun tunsin onnettomuuden uhrin. Siitä syntyi vahva muistijälki, ja kiinnostus onnettomuuksien tutkintaa kohtaan jäi itämään, Söderström kertoo nyt.

Söderström valmistui moottoripyöräpoliisiksi vuonna 2004. Koulutuksessa hyödynnettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien aineistoa. Söderström on myös itse hyödyntänyt onnettomuusaineistoa kouluttaessaan muita.

Muutama vuosi sitten Söderström jäi opintovapaalle, ja harkitsi alan vaihtoa. Sitten motocrossradalla tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, jonka tutkintaan myös Söderström pyydettiin asiantuntijana mukaan. Kilpa-ajoa harrastavien turvallisuus on Söderströmillä sydämessä, sillä hän on itse ajanut kilpaa 30 vuoden ajan.

Motocrossradan onnettomuustutkintaan osallistuminen sekä muutama Tukesissa vietetty kuukausi moottoriurheilun turvallisuuden parissa herätti Söderströmissä halun vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Hänestä tuntui, että alan vaihtaminen pois poliisitöistä tarkoittaisi kaiken kerätyn osaamisen heittämistä hukkaan. Lisäksi Söderström halusi vielä jatkaa työtään moottoripyöräpoliisina ja valmentaa muita poliiseja samaan työhön.

Söderström päätti hakeutua takaisin poliisivoimiin, tällä kertaa raskaan liikenteen valvontaan. Lisäksi hän liittyi Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan, jossa hän on ollut mukana noin vuoden verran.

− Erityisesti moottoripyöräonnettomuuksien tutkinnassa osaamisestani on hyötyä. Kokemukseni auttaa minua arvioimaan esimerkiksi millä nopeudella moottoripyörällä on ajettu ennen onnettomuutta, Söderström havainnollistaa.

”Parin aivotärähdyksen jälkeen minulle riitti”

Söderström miettii nykyään liikenteeseen ja moottoriurheiluun liittyviä riskejä eri tavalla kuin nuorena. Kolmenkymmenen vuoden tausta moottoriurheilijana auttaa Söderströmiä ymmärtämään nuoria, riskinottohaluisia kuljettajia. Hän keskustelee mielellään moottoriurheilua harrastavien parissa turvallisuudesta.

− Moottoriurheilijalle harrastus on usein osa identiteettiä. Kilpailuharrastuksesta ei luovu, ellei itselle satu pahasti. Kilpailukumppanin loukkaantuminen tai menehtyminenkään ei välttämättä vielä ravistele tarpeeksi, vain omakohtaiset vastoinkäymiset vaikuttavat. Omalla kohdallani vasta kaksi pahaa aivotärähdystä johtivat siihen, että luovuin lajista vuonna 2016. Mutta olen huomannut, että elämää on myös kilpailu-uran jälkeen, Söderström sanoo.

Onnettomuustutkinnan tavoite on vähentää onnettomuuksia

Suomessa kuolee liikenteessä lähes 200 ihmistä vuosittain. Liikenneonnettomuudesta tutkitaan sen kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet. Tutkinta noudattaa vakioitua menetelmää, sillä tasalaatuinen ja kattavasti kerätty aineisto antaa mahdollisuuden hyödyntää sitä mahdollisimman tarkasti.

Tutkinnan pohjalta tehtävässä selostuksessa lautakunta antaa liikenneturvallisuutta parantavia ehdotuksia. Onnettomuuksien torjuminen on keskeistä erityisesti inhimillisestä, mutta myös taloudellisesta näkökulmasta. Tutkinnan keskeisimpänä tavoitteena on liikenneturvallisuuden edistäminen. Kerättyä aineistoa käytetään muun muassa liikenneturvallisuustyössä sekä tieteellisissä tutkimuksissa.

− Voin ammentaa onnettomuustutkinnasta tietoa, kun koulutan moottoripyöräpoliiseja liikennevalvontaan ja toimimaan liikenteessä. Vaikka onnettomuustutkinta vie aikaa, se myös antaa paljon omaan työhön poliisina. Suosittelen tutkijalautakuntatoimintaa muillekin liikenneturvallisuudesta kiinnostuneille poliiseille rikastamaan omaa osaamista, Söderström kehuu.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa, mutta ei puutu lautakuntien riippumattomaan työskentelyyn. OTI huolehtii myös lautakuntien koulutuksesta, tutkinnan tulosten käytöstä ja tietopalvelusta.

OTI hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi