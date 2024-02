Hedin Automotive on avannut uudet Kia-myymälät Turkuun, Tampereelle ja Porvooseen

”Turku ja Tampere ovat Kialle tärkeitä jälleenmyyntialueita ja molempiin kaupunkeihin on juuri avattu uudistetut Kia-showroomit. Porvooseen olemme myös avanneet täysin uuden Kia-toimipisteen. Näiden muutosten myötä laajennamme myös jälkimarkkinointipalvelujamme vastaamaan asiakaslupaustamme ”Saat enemmän”, kertoo Teemu Hakala, Hedin Automotiven Kiasta vastaava liiketoimintajohtaja.

Turun Kia-showroom on avattu osoitteessa Rieskalähteentie 71, ja Tampereella showroom sijaitsee osoitteessa Lakalaivankatu 1. Porvoon uusi Kia-toimispiste on osoitteessa Ruiskumestarinkatu 4. Kaikkien toimipisteiden yhteydestä löytyy myös valtuutettu Kia-merkkihuolto.

Kian sähköistetyt energialähteet herättävät kiinnostusta

Kia on yksi Suomen suosituimmista automerkeistä: vuonna 2023 rekisteröitiin 6 605 uutta Kiaa. Automerkki edustaa monipuolisesti suomalaisten suosioon nousseita ladattavia hybridejä, hybridejä ja täyssähköautoja. Kian tavoitteena onkin tulla autoalan vastuullisimmaksi brändiksi vuoteen 2025 mennessä.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saamme edustaa Kiaa Suomessa. Kian vahva panostaminen hybridi- ja sähköautoiluun on linjassa myös Hedin Automotiven strategian kanssa. Olemme sitoutuneet parantamaan autoilun vähäpäästöisyyttä ja haluamme tarjota asiakkaillemme entistä kattavamman valikoiman sähköautoja. Kia on tärkeä merkki portfoliossamme ja se tarjoaa uusia vaihtoehtoja asiakkaillemme, erityisesti yritysasiakkaille”, kommentoi Mikko Mykrä, Hedin Automotiven toimitusjohtaja.

Myös Teemu Hakala vahvistaa, että uusi Kia EV9 -täyssähköauto kiinnostaa asiakkaita laajasti ympäri Suomen.

”Kia EV9 on uuden sukupolven sähköauto ja se äänestettiin oikeutetusti mukaan sekä Car of the Year 2024 että Vuoden Auto Suomessa 2024 -kilpailuiden finaaleihin. Se valittiin myös parhaaksi uudeksi katumaasturiksi naistoimittajista koostuvan WWCOTY-tuomariston toimesta. Malli löytyy nyt myös Hedin Automotiven sähköautovalikoimasta ja povaamme sille hyviä myyntilukuja kuluvan vuoden aikana”, sanoo Hakala.