Lidlin kesätöihin runsaasti hakemuksia – yhdeksällä paikkakunnalla kesätyöhakua jatketaan

Lidl rekrytoi kesäksi lähes tuhat työntekijää pääasiassa myymälöihin ja jakelukeskuksiin. Lidl on kiinnostanut työnhakijoita, sillä tänä vuonna hakemuksia tuli yli 15 000 kappaletta. Valtaosa työpaikoista on jo täytetty, mutta osalla paikkakunnista kesätyöhakua vielä jatketaan. Kemijärvellä, Sodankylässä, Saarijärvellä, Närpiössä, Heinolassa, Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Kemissä etsitään vielä työntekijöitä myymälätehtäviin.

− On ilahduttavaa, että olemme saaneet paljon hyviä hakemuksia, ja Lidl nähdään kiinnostavana työpaikkana. Joillain pienemmillä paikkakunnilla kesätyöntekijöiden ja hakijoiden tavoittaminen on haastavampaa kuin isoilla paikkakunnilla. Olemme pyrkineet ratkomaan tilannetta eri tavoin, kuten järjestämällä rekrytointipäiviä, joissa pääsee tutustumaan myymälään ja nyt jatkamalla hakuaikaa, kertoo Lidlin rekrytointipäällikkö Saila Salminen.

Myymälätyö sopii monen ikäiselle ihmiselle ja erilaisiin elämäntilanteeseen. Kesätyö on esimerkiksi nuorille hieno mahdollisuus työelämän taitojen kehittämiseen. Monet nuoret työntekijät toivovat työpaikaltaan joustavuutta, johon Lidlillä pyritään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan sopimalla kunkin työntekijän kanssa sopivasta viikkotuntimäärästä. Tavoitteena on löytää niin työntekijän elämäntilanteeseen kuin työnantajan tarpeeseen sopiva ratkaisu.

Arvokasta kokemusta kaupan alalta – Lidlillä kesätyöntekijät ovat tärkeä osa työyhteisöä

− Kesätyöntekijät ovat meille todella tärkeitä. Kesätyöntekijät ovat arvokas osa työyhteisöä, ja he tekevät samoja työtehtäviä kuin vakituisetkin työtekijät ja heitä koskevat samat oikeudet sopimustuntien ja vapaatoiveiden osalta. Myös kesätyöntekijöille maksetaan työehtosopimuksessa määritetyn palkan päälle tuleva Lidl-lisä, sanoo Salminen.

Monelle nuorelle kesätyö Lidlillä on ensimmäinen työpaikka. Aiempi työkokemus ei ole edellytys, vaan asenne ratkaisee. Työkulttuuri on valmentava ja välittävä, ja jatkuva palautteenanto on osa työtä. Kesätyöntekijät perehdytetään huolellisesti omaa perehdytysohjelmaa noudattaen ja työ aloitetaan perustehtävistä.

− Kesätyötä kannattaa hakea, vaikka aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta tai myymälätyöstä ei olisikaan. Hakemuksessa voi tuoda esiin esimerkiksi opintojen aikaisia ryhmätöitä ja muita arkielämän esimerkkejä, joissa on toiminut asiakaslähtöisesti, Salminen kannustaa.

Salmisen mukaan kesätyökokemus kaupassa tuo arvokkaita oppeja työelämään, sillä kaupassa työskennellessä kehittyvät tiimityöskentelytaidot ja työelämän perustaidot. Monissa tapauksissa kesätyö Lidlillä poikii myös jatkoa kesän jälkeen: joko osa-aikaisena opintojen ohessa tai kokoaikaisessa työsuhteessa.

Myymälässä kesätyöntekijän työtehtäviin kuuluvat myyjän tehtävät, kuten kassatyöskentely, myymälän siisteyden ylläpitäminen, tavaroiden hyllytys sekä asiakaspalvelu. Asiakaskohtaamiset kassalla tai myymälän käytävillä ovatkin monelle se merkittävin osa työtä.

Kesätyöntekijät saavat myös käyttöönsä ePassin, jolla he voivat ostaa muun muassa liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluita.