Loot box -yllätyslaatikot voivat pahentaa rahapeliongelmaisten tilannetta

Loot boxit sisältävät arvoltaan vaihtelevan valikoiman pelissä käytettäviä varusteita tai muita virtuaalisia esineitä. Niiden satunnaisuuteen ja rahankäyttöön perustuva toimintamekanismi rinnastetaan usein rahapelaamiseen, mikä on kirvoittanut huolta loot boxien riskeistä ja haitoista pelaajille.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksessa selvitettiin loot boxien ostamisen yhteyttä pelaajan taloudellisiin ongelmiin. Aineistona käytettiin 18–75-vuotiailta kerättyä kyselyaineistoa Suomesta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Aineisto kerättiin koronapandemian aikana vuonna 2021.

– Loot boxit eivät aiheuta haittoja kaikille pelaajille, mutta rahapelaajat ovat erityisen haavoittuvaisia loot boxien koukuttavuudelle ja niiden rahapelejä muistuttaville palkkiomekanismeille. Loot boxit voivat ruokkia rahapeliongelmia ja johtaa taloudellisten ongelmien kasautumiseen, tutkijatohtori Anu Sirola toteaa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että pandemia-aikainen yksinäisyys oli riskitekijä loot boxien lisääntyneelle ostamiselle. Sosiaalinen eristäytyminen ajoi monet viettämään aikaa digipelien parissa, mikä altisti myös pelien sisäisille ostomahdollisuuksille. Kriisiaika on voinut osaltaan vahvistaa yksinäisyyden kielteisiä vaikutuksia haitalliseen kulutuskäyttäytymiseen.

Artikkelin kirjoittajat painottavat loot boxien sääntelyn tärkeyttä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien pelaajien kuten lasten, nuorten ja rahapeliongelmista kärsivien suojelemiseksi.

– Digipelien nopeatempoisuus kannustaa harkitsemattomiin pelin sisäisiin ostoihin. Loot boxit ovat luonteeltaan erityisen addiktoivia ja rahaa voi huomaamatta kulua paljon. Ne myös opettavat rahapelien mekanismeja alaikäisille, mikä voi madaltaa kynnystä rahapelien pariin siirtymiseen ja altistaa myöhemmille ongelmille, Sirola tiivistää.

Tutkimus on osa DigiConsumers-hanketta, joka on saanut rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvostolta ja Suomen Akatemian COVID-19 -lisärahoituksesta.

Tutkimusjulkaisu:

Sirola, A., Nyrhinen, J., Nuckols, J., & Wilska, T. A. (2023). Loot box purchasing and indebtedness: The role of psychosocial factors and problem gambling. Addictive Behaviors Reports, 18, 100516.

Yhteystiedot:

Tutkijatohtori Anu Sirola, anu.r.s.sirola@jyu.fi, 050 347 4820