Kauppakamari kiihdyttämään TKI-toimintaa

Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa TKI-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä (Valtioneuvoston Kansallinen TKI-tiekartta 2030). Pohjois-Savossa TKI-investoinnit ovat kasvaneet kumulatiivisesti vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2021 TKI-investointien määrä Pohjois-Savossa oli n. 2.29 % maakunnan bruttokansantuotteesta.

Kuopion alueen kauppakamarin TKI-hankkeen tavoitteena on edistää TKl-myönteisen toimintaympäristön kehittymistä ja siten kasvattaa maakunnan TKI-investointien määrää kohti kansallista tavoitetta. TKI-toiminta mahdollistaa elinkeinoelämän uudistumista luoden uusia ratkaisuita ja innovaatioita, jotka lisäävät kilpailuetua ja tuottavuutta.

Hankkeessa selvitetään maakunnan yritysten TKI-investointisuunnitelmia ja tehdään analyysi maakunnan TKI-toimintaympäristöstä. Hankkeen avulla tunnistetaan elinkeinoelämän TKI-tarpeita ja niihin liittyviä haasteita sekä nimetään konkreettisia ratkaisuehdotuksia TKl-toiminnan intensiteetin parantamiseksi.

Kauppakamarien alkuvuonna toteuttamasta talouskyselystä käy ilmi, että noin kolmanneksessa yrityksissä ei investoida tutkimukseen ja kehittämiseen. Tutkimuslaitokset potentiaalisena yhteistyökumppanina tunnistaa vain 6,2 % kyselyyn vastaajista.

”Pohjois-Savossa toimii tällä hetkellä kymmenen valtiollista tutkimuslaitosta alueen korkeakoulu- ja oppilaitostoimijoiden lisäksi. Kutsumme hankkeen aikana koolle innovaatioverkoston parantamaan tämän osaamispotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä. Uskomme, että investoimalla TKI-toimintaan parannetaan alueemme yritysten globaalia kilpailukykyä", kertoo Kuopion alueen kauppakamarin kasvujohtaja Tiina Hartikainen.

Kauppakamarin koolle kutsumaan innovaatioverkostoon osallistuu alueella toimivien tutkimus- ja oppilaitosten lisäksi keskeisiä kansallisia TKI-toimijoita, kuten pääomasijoittajia, IPR-asiantuntijoita, rahoittajia sekä kunta- ja yritysedustajia. Verkostotoiminnan yhtenä tavoitteena on terävöittää TKI-palvelujen elinkeinoelämälähtöisyyttä yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa.

”Keskeisenä vaikuttajana kauppakamarille on luontevaa toimia koollekutsujana ja alustana uusien elinkeinoelämälähtöisten TKI-yhteistyömallien kehittämiselle. Kauppakamarissa näemme, että TKI-investoinnit ovat avain alueemme profiloitumiselle vetovoimaisena korkean osaamisen keskittymänä”, Hartikainen jatkaa.

Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanke käynnistyy TKI-toimintaympäristöanalyysillä, johon sisältyy yritysjohdolle suunnattu TKI-investointisuunnitelmakysely. Hankkeen aikana tuotetaan palvelumallinnokset yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten välisestä yhteistyömallista sekä laaditaan osaamiskartta yritysten sisäiseen innovaatiojohtamiseen.

Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanke (hankekoodi A91005) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Rahoittaja: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.



Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.