Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Sievin Malakakankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 21.4.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 21.6.2024. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Hankekuvaus

Semecon Oy suunnittelee Malakakankaan tuulivoima- ja aurinkovoimapuiston rakentamista Sievin kunnan länsiosaan Kannuksen kunnan - Kalajoen kaupunginrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Sievin keskustasta länteen, noin 13 kilometriä Kannuksen keskustasta itään ja noin 32 kilometriä Kalajoen keskustasta etelään. Hankealueen lähin kyläkeskus on Kukonkylä, noin 1,5 kilometrin päässä hankealueen rajasta. Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA) tarkastellaan yhteensä neljää toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE 1 hankealueelle sijoittuisi 12 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa VE 2 7 tuulivoimalaa. Vaihtoehdoissa VE 1 + AVE sekä VE 2 + AVE alueelle sijoittuisi tuulivoimaloiden lisäksi 148 ha aurinkovoima-alue. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehto VE 0, jossa tuulipuistoa ja aurinkovoima-aluetta ei rakenneta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW.

Hankealue liitetään sähköverkkoon noin yhden kilometrin päähän hankealueelta etelään rakentuvan Fingridin Kukonkylän sähköaseman kautta. Sähkönsiirto liityntäpisteeseen toteutetaan maakaapelireittiä pitkin maastossa. Sähkönsiirto voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden kanssa (Tuohiräme-Linnaharju/ Kaukasennevan laajennus), mikäli kyseisissä hankkeissa tutkittavat sähkönsiirtoratkaisut sijoittuvat Malakakankaan hankealueen läheisyyteen. Yhteistyöedellytysten toteutuminen ratkeaa näissä hankkeissa tehtävien ratkaisujen perusteella ja vaikutukset arvioidaan näiden hankkeiden YVA-menettelyissä

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 17.00 alkaen Sievin Vääräjokisalissa (Jussinmäentie 2 C, Sievi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Semecon Oy) ja YVA-konsultin (AlustaConsulting Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.