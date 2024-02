SDP:n Piritta Rantanen: 74 prosenttia suomalaisista vastustaa aikuiskoulutustuen lakkautusta – miksei hallitus kuuntele suomalaisia eikä asiantuntijoita?

- Suomalaisten ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden mielipide on selvä – tukea ei tule lakkauttaa. Tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella lähes kaikki kantansa ilmaisseet tahot suhtautuivat kielteisesti tuen lakkauttamiseen ja haluaisivat sen sijaan kehittää nykyistä järjestelmää, taustoittaa kansanedustaja ja SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

- Lausunnon antajia oli yhteensä 78 ja heistä vain kolme asiantuntijatahoa asettui tukemaan muutosta. Suomen Yrittäjät kannatti lakkauttamista ainoana tahona suorasanaisesti. Elinkeinoelämän keskusliitolla ei ollut esityksen sisällöstä huomauttamista ja Finanssiala totesi kannattavansa nykyisillä ehdoilla olevan aikuistuen lakkauttamista sekä ehdotti aikuisten koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen kokonaisremonttia sekä aikuiskoulutustuen kehittämistä.

Jyväskylän Avoin yliopisto totesi lausunnossaan, että hallitus on sitoutunut siihen, ettei se tee koulutusleikkauksia. Käytännössä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen tarkoittaa noin 200 miljoonan euron leikkausta.

- Peräsimme ministeri Satoselta viime kyselytunnilla vastausta siihen, miksei hallitus reagoi mitenkään lausuntokierroksen palautteeseen. Ministeri totesi, että aina kun jotain etuisuutta muutetaan niin suurin osa lausunnonantajista, on sitä vastaan, kertoo Rantanen.

- Mielestäni tässä on kyse jo järjestelmän halventamisesta. Mikä rooli on kenenkään sanomisilla tässä yhteiskunnassa, jos niille viitataan kintaalla? Kyseessä on toimivan järjestelmän romuttaminen ja taas uudelleen kasaaminen tuhkasta. Tarjolla olisi ollut mahdollisuus korjata toimivaa järjestelmää paremmaksi. Hallitus sulki jälleen korvat ja toimii toisin, päättää Rantanen.