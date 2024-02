SDP:n Jani Kokko: Keski-Suomeen perusteellinen palveluverkkoesitys – kuin omasta kynästäni

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoehdotusta on valmisteltu viimeiset kuukaudet erittäin tiiviisti viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden toimesta, keskisuomalaisia kuullen. Valitettava totuus on se, että nykyinen rahoitus ja henkilöstö ei mahdollista palveluja jokaisessa kylässä ja kolkassa, joten myös vaikeita valintoja oli tehtävä palveluverkkoa valmistellessa.

– Osa puolueista ja ehdokkaista lupasi aluevaalien alla seiniä, mutta minä lupasin palveluita. Rajalliset resurssit huomioiden olemme saaneet aikaan perusteellisesti valmistellun esityksen, jossa kokonaisuus on huomioitu, Kokko korostaa.

Palveluverkkoehdotuksessa vahvistetaan ikääntyneiden ja perheiden palveluita, huomioidaan palvelubussien käyttö, digitalisaatio ja etävastaanottojen käyttö lähipalveluiden ohella. Tavoitteena on ollut varmistaa kohtuullisen kokoiset yksiköt, taata toimintavarmuus, moniammatillisuus ja palveluiden laatu.

– Tässä ehdotuksessa on huomioitu erinomaisesti muutosten vaatimat lisätoimenpiteet: jalkautuvien palvelujen toiminta kunnissa, palveluautojen käyttö sekä sähköisten palvelun laajeneminen. Moni meistä on valmis ajamaan pitkän matkan viikoittain päästäkseen hypermarkettiin, mutta terveysaseman tulisi olla kulman takana, vaikka monella meistä siellä vierailua on harvoin, Kokko toteaa.

– Uskallan sanoa olevan meille jokaiselle tärkeintä olevan laadukkaan hoidon saaminen sosiaali- ja terveysasemilla. Tässä ehdotuksessa keskitytään juuri sen varmistamiseen, että palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia, ja hoidon saantiin voi luottaa. Varmistamme, että tukipalvelut tavoittavat ihmiset, etenkin sellainen tuki, jota ei ole välttämätöntä tarjota fyysisesti esimerkiksi terveyskeskuksessa, Kokko päättää.

Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus kommentoida palveluverkkovaihtoehtoja sekä sähköisesti, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla järjestettävissä asukastilaisuuksissa. Ohjeet kommentointiin ja tilaisuuksien aikataulut luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.