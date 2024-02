Kokoomuksen Toveri: Toivon, että tämä on eduskunnan viimeinen ajankohtaiskeskustelu Ukrainan sodasta

”Viestimme Ukrainalle on yksinkertainen: Suomi tukee Ukrainaa, Ukrainan asia on meidän. Viestimme liittolaisillemme on myös yksinkertainen: vankkumaton ja horjumaton tuki Ukrainalle on elinehto Euroopan turvallisuudelle”, Toveri aloittaa.

Toveri nostaa esille kolme osa-aluetta, joilla Ukrainaa pitää voida tukea paremmin.

”Ensiksi, lännen on tuettava Ukrainaa entistä paremmin. Lännen sotilaallinen tuki Ukrainalle on jatkuvasti ollut liian vähäistä, tullut liian myöhään ja ollut osin vanhentunutta kalustoa ja materiaalia. Tähän tarvitaan muutos”, Toveri sanoo.

”Toiseksi, lännen on nostettava omaa puolustusteollisuuden kapasiteettiaan, ja tätä kapasiteettia on käytettävä Ukrainan tukemiseen”, Toveri sanoo.

”Kolmanneksi, Suomen keskeinen tavoite EU:ssa ja Natossa on oltava järjestöjen yhtenäisyys ja sitoutuminen Ukrainan tukemiseen. Ukraina on osa eurooppalaista perhettämme. Suomi tukee Ukrainan tietä kohti EU- ja Nato-jäsenyyttä”, Toveri sanoo.

Toverin mukaan Ukrainaa on tuettava niin kauan kuin se on tarpeen. Pitkän aikavälin tavoite ei ole enempää tai vähempää kuin Euroopan turvallisuus.

”Sota jatkuu kohta kolmatta vuotta, ja jos ukrainalaiset jaksavat puolustautua, meidän kaikkien on jaksettava pitää heidän asiaansa esillä”, Toveri sanoo.

”Harras toiveeni on, että tämä on eduskunnan viimeinen ajankohtaiskeskustelu Ukrainan sodasta ja että vuoden päästä keskitymme sodan sijaan Ukrainan jälleenrakentamiseen”, Toveri päättää.

Alla kokonaisuudessa kansanedustaja Pekka Toverin pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa Ukrainan tilanteesta. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Slava Ukraini. Kunnia Ukrainalle.

728 päivää sitten Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainan valtaamiseksi. Sota on kehittynyt yhä enemmän asema- ja kulutussodan suuntaan, jossa rintamalinjat ovat pysyneet lähes muuttumattomina kuukausitolkulla.

Julkisuudessa on jo pelätty lännen tuen hiipumista ja Putinin voittoa. Viime aikoina on onneksi saatu näyttöä tuen jatkumisesta niin EU:n, Saksan kuin Pohjoismaidenkin taholta. Kuten sodissa yleensä, loppua on vaikea ennustaa. Tilanne on kuitenkaan harvoin puolustajan kannalta niin synkkä kuin miltä se näyttää, myös hyökkääjä on kovilla. Putin on toivonut pitkää sotaa, mutta liian pitkä sota voi olla hänellekin kohtalokas.

Siksi viestimme Ukrainalle on yksinkertainen: Suomi tukee Ukrainaa, Ukrainan asia on meidän.

Viestimme liittolaisillemme on myös yksinkertainen: vankkumaton ja horjumaton tuki Ukrainalle on elinehto Euroopan turvallisuudelle. Ukrainan asia on meidän.

Arvoisa puhemies,

Ukrainan tukemista ei edistetä juhlapuheilla vaan konkreettisilla ja määrätietoisilla toimilla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa toimia kolmella osa-alueella:

Ensiksi, lännen on tuettava Ukrainaa entistä määrätietoisemmin. Lännen sotilaallinen tuki Ukrainalle on jatkuvasti ollut liian vähäistä, tullut liian myöhään ja ollut osin vanhentunutta kalustoa ja materiaalia. Tähän tarvitaan muutos. Modernimpaa kalustoa, enemmän ja nopeammin.

Toiseksi, lännen on nostettava omaa puolustusteollisuuden kapasiteettiaan, ja tätä kapasiteettia on käytettävä Ukrainan tukemiseen. Tällä tavoin mahdollistamme pitkäaikaisen sitoutumisen Ukrainan tukemiseen. Samalla vahvistamme Suomen ja Naton puolustuskykyä.

Kolmanneksi, Suomen keskeinen tavoite EU:ssa ja Natossa on oltava järjestöjen yhtenäisyys ja sitoutuminen Ukrainan tukemiseen. Ukraina on osa eurooppalaista perhettämme. Suomi tukee Ukrainan tietä kohti EU- ja Nato-jäsenyyttä. Kansainvälisillä areenoilla Suomi ajaa Venäjä-pakkoteiden tiukentamista ja pakkoteiden kiertämisen ehkäisemistä.

Arvoisa puhemies, arvoisat edustajakollegat,

salissa vallitsee yksimielisyys päämärästämme: Ukrainaa on tuettava niin kauan kuin se on tarpeen. Pitkän aikavälin tavoite ei ole enempää tai vähempää kuin Euroopan turvallisuus.

Sota jatkuu kohta kolmatta vuotta, ja jos ukrainalaiset jaksavat puolustautua, meidän kaikkien on jaksettava pitää heidän asiaansa esillä. On muistutettava mediaa Ukrainan sodan poliittisesta merkityksestä ja on kerrottava äänestäjillemme Ukrainan sodan kohtalonyhteydestä Suomen ja Euroopan turvallisuuteen.

Ensi lauantaina, Venäjän laittoman hyökkäyksen toisena vuosipäivänä, nostamme Haminassa kaikkien puolueiden kansanedustajien tuella hankitun Ukrainan suurlipun Haminan jättilipputankoon. Emme uhotaksemme Venäjälle, vaan muistaaksemme ukrainalaisten uhrauksia luottaen siihen, että itsenäinen ja vapaa Ukraina tulee liittymään lähivuosina vapaan Euroopan perheeseen. Kaikki edustajat ovat tilaisuuteen tervetulleita.

Harras toiveeni on, että tämä on eduskunnan viimeinen ajankohtaiskeskustelu Ukrainan sodasta ja että vuoden päästä keskitymme sodan sijaan Ukrainan jälleenrakentamiseen.