Kokoomuksen Heinonen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turvallisuutta

”Päätös osallistua Naton rauhan ajan tehtäviin vuoden sisällä liittymisestä on osoitus suhtautumisestamme jäsenyyteemme: olemme alusta lähtien olleet valmiita osallistumaan vastuunkantoon koko liittokunnan puolustuksesta ja pelotteesta”, Heinonen aloittaa.

Heinonen korostaa, että Suomen osallistuminen Naton rauhan ajan tehtäviin kehittää Suomen omaa toimintaprofiilia Natossa.

”Vuonna 2024 Suomi on osallistumassa Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin merivoimilla ja ilmavoimilla. Osallistuminen edistää myös maamme Nato-integraatiota, Suomen joukkojen osaamista ja siten myös puolustuskykyämme”, Heinonen sanoo.

”Olemme johdonmukaisesti korostaneet Nato-jäsenyytemme lisäävän Itämeren alueen vakautta. Osallistumisemme edistää konkreettisesti lähialueemme turvallisuutta”, Heinonen jatkaa.

Heinonen nostaa esille myös kevään jälkeen häämöttävän Naton Washingtonin huippukokouksen. Heinonen mainitsee Suomen kannalta kolme tärkeää asiaa.

”Ensiksi alleviivaamme Naton yhtenäisyyttä. Liittolaisten on yhdessä ajettava pelotteen ja puolustuksen vahvistamista. Avointen ovien periaate on perustavanlaatuinen osa Naton uskottavuutta. Sveriges plats är i Nato”, Heinonen sanoo.

”Toiseksi, tukemme Ukrainaa. Suhtaudumme myönteisesti Ukrainan Nato-jäsenyyteen. Suomelle on tärkeää, että liittolaiset jatkavat pitkäjänteistä materiaali- ja rahallista tukea Ukrainalle”, Heinonen jatkaa.

”Kolmanneksi, Nato-maiden on nostatettava puolustusmenoja Naton toivomalle tasolle. Suomella pitää olla konkreettinen suunnitelma siitä, miten puolustusmenot pidetään pitkäjänteisesti riittävällä tasolla. Kannustamme liittolaisia saavuttamaan kyseisen tavoitteen”, Heinonen päättää.

Alla kokonaisuudessa kansanedustaja Timo Heinosen pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustellessa valtioneuvoston selonteosta puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Me liityimme puolustusliitto Naton jäseneksi huhtikuussa 2023. Päätös osallistua Naton rauhan ajan tehtäviin vuoden sisällä liittymisestä on osoitus suhtautumisestamme jäsenyyteemme: olemme alusta lähtien olleet valmiita osallistumaan vastuunkantoon koko liittokunnan puolustuksesta ja pelotteesta.

Naton tunnetuin ulottuvuus on Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla 5, niin kutsuttu muskettisoturiperiaate: kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Hyökkäys yhtä liittolaista kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan. Liittyessään Naton jäsenkesi Suomi pääsi näiden turvatakuiden piiriin. Adolf Ehrnroothin sanoin: ”ei koskaan enää yksin.”

Jotta voimme yhdessä liittolaistemme kanssa toimia kriisitilanteessa on meidän varmistettava, että yhteistyömme toimii saumattomasti myös rauhan aikana. Rauhan ajan tehtävissä liittolaiset valmistautuvat tukemaan toisiaan pelotteen ja puolustuksen toteutuksessa koko liittokunnan alueella.

Arvoisa puhemies,

Vuonna 2024 Suomi on osallistumassa Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin merivoimilla ja ilmavoimilla. Osallistumalla kehitämme omaa toimintaprofiilia Natossa. Osallistuminen edistää myös maamme Nato-integraatiota, Suomen joukkojen osaamista ja siten myös puolustuskykyämme.

Ilmavoimien osalta Suomi osallistuu ilmapuolustuksen toimintaan Romaniassa, Bulgariassa ja Mustallamerellä. Ilmapuolustuksen tavoitteena on turvata liiton ilmatila. Tämä tapahtuu jatkuvalla läsnäololla, valvonnalla, läsnäololla ja tarvittaessa myös voiman käytöllä. Sillä osoitamme, että Nato on valmis - 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa –reagoimaan nopeasti mahdollisiin ilmatilan loukkauksiin.

Merivoimien osalta Suomi osallistuu Naton pysyvän miinatorjuntaosaston toimintaan Itämerellä. Olemme johdonmukaisesti korostaneet Nato-jäsenyytemme lisäävän Itämeren alueen vakautta. Osallistumisemme edistää konkreettisesti lähialueemme turvallisuutta.

Arvoisa puhemies,

Päätös osallistua on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävä. Päätös vaikuttaa Suomen kansainväliin suhteisiin ja kumppanuuksiin. Se on viesti sekä liittolaisillemme että Naton ulkopuolella oleville maille, että olemme aktiivinen liittolainen, joka osallistuu täysimääräisesti Naton kaikkeen toimintaan ja sitoutuu liittokunnan kattavaan pelotteeseen ja yhteiseen puolustukseen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä puoltaa hallituksen selontekoa Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan tehtäviin. Suomen viesti on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turvallisuutta.

Arvoisa puhemies,

Osallistuminen rauhan ajan tehtäviin on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Washingtonin huippukokous häämöttää kevään jälkeen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta nostan esille kolme asiaa:

Ensiksi, alleviivaamme Naton yhtenäisyyttä. Ilman yhtenäisyyttä ei ole uskottavuutta. Liittolaisten on yhdessä ajettava pelotteen ja puolustuksen vahvistamista. Avointen ovien periaate on perustavanlaatuinen osa Naton uskottavuutta. Sveriges plats är i Nato. Sveriges medlemskap i Nato bidrar till Finlands, Nordens och hela Natos säkerhet.

Toiseksi, tukemme Ukrainaa. Suhtaudumme myönteisesti Ukrainan Nato-jäsenyyteen. Suomelle on tärkeää, että liittolaiset jatkavat pitkäjänteistä materiaali- ja rahallista tukea Ukrainalle. Tämän mahdollistamiseksi on panostettava puolustusteollisuuteen.

Kolmanneksi, Nato-maiden on nostatettava puolustusmenoja Naton toivomalle tasolle. Vuodelle 2024 Suomen ennustetusta bruttokansantuotteesta puolustusmenojen osuus on 2,3 prosenttia. Suomella pitää olla konkreettinen suunnitelma siitä, miten puolustusmenot pidetään pitkäjänteisesti riittävällä tasolla. Kannustamme liittolaisia saavuttamaan kyseisen tavoitteen.

Arvoisa puhemies,

Nato on demokraattisten, samanmielisten maiden turvallisuusyhteisö. On ensisijaisen tärkeää, että suhtaudumme Nato-jäsenyyteemme kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti. Osallistuminen Naton rauhan ajan valmiustehtäviin on tärkeä osa Nato-jäsenyyttämme. Toinen ulottuvuus on Naton läsnäolon edistäminen Suomessa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallitusta Suomen Nato-jäsenyyden kehittämisessä.