EWQ valittu uudeksi elektronisten hintanäyttöjen toimittajaksi neljääntoista Maxi ICA Stormarknad-myymälään

Elektroniset hintanäytöt on otettu käyttöön jo muun muassa Ica Supermarket Kringlanissa ja seuraavaksi asennukset keskittyvät ICA Gruppenin suurimpaan ketjuun, Maxi ICA Stormarknad-myymälöihin.

Hypermarketin kokoisia myymälöitä on yhteensä yhdeksänkymmentä ympäri Ruotsia ja ne ovat kauppiasvetoisia. Elektronisten hintanäyttöjen käyttöönotto aloitetaan kevään aikana kahdeksassa myymälässä, joista osaan asennetaan lisäksi EWQ Vuoropalvelujärjestelmä. Kesällä asennetaan vielä kuusi myymälää. Yhteensä ICA-myymälöihin tullaan asentamaan yli 250 000 hintanäyttöä vuoden 2024 aikana.

Maxi ICA Stormarknad Toftanäs on yksi kahdeksasta kevään aikana ESL-näytöt käyttöönottavista myymälöistä. Kauppias Hasse Gunnarsson kertoo ICA Maxi Sydin järjestäneen yhteisen tarjouskilpailun elektronisten hintanäyttöjen yhteistyökumppanin valitsemiseksi.

-Kaikki kriteerit huomioon ottaen, EWQ oli itsestään selvä valinta: se on ollut mukautuva ja joustava koko prosessin ajan. Heidän tuotevalikoimassaan on kokoja, jotka sopivat meille täydellisesti! Odotamme innolla, että pääsemme aloittamaan digitaalisen hintatiedottamisen, Gunnarsson kertoo.

Elektroniset hintanäytöt tuovat ICA:n myymälöille varmuutta ajantasaiseen hintaviestintään ja tehostavat myymäläympäristöä. Automaattiset hintamuutokset luovat kustannussäästöjä vähentäen muun muassa hävikkiä, nopeuttaen hyllyttämistä ja hinnoittelua sekä vapauttaen henkilökunnan aikaa tuottavampiin töihin ja asiakaspalveluun.

-Me EWQ:lla olemme erittäin ylpeitä siitä, että nämä vähittäiskauppiaat ovat uskoneet meille hintaviestintänsä digitalisoinnin. Tämä asettaa uuden standardin sille, miten ESL-ratkaisumme voidaan toteuttaa Ruotsin hypermarketeissa. Nyt fokuksemme on täysin parhaan mahdollisen palvelun tarjoamisessa, ja työ on täydessä vauhdissa! sanoo Linus Rindby, EWQ Sverigen maajohtaja.

ICA Sverige AB on Pohjoismaiden suurin päivittäistavaraketju, jolla on lähes 1300 myymälää Ruotsissa. ICA käsittää neljä eri konseptia: ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum ja Maxi ICA Stormarknad. Tämän lisäksi ICA Gruppen-konserniin kuuluvat muun muassa Apoteket Hjärtat-apteekkiketju sekä Baltiassa toimiva päivittäistavaraketju Rimi Baltic.