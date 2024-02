SOOLin Talvipäivät kokoaa opeopiskelijat Tampereelle

SOOLin Talvipäivät kokoaa yhteen Suomen eri opettajankoulutusyksiköiden opiskelijat kaikilta opettaja-aloilta varhaiskasvatuksesta aineenopettajiin ja opinto-ohjaajista musiikkipedagogeihin. Osallistujia on kaikkiaan yli kolme tuhatta.

Talvipäivien avajaiset pidetään Laikunlavalla perjantaina kello 19 alkaen, mukana ainakin Kummelista tuttu Mauno Ahonen. Lauantaina perinteisessä Talviriehassa Ratinanniemessä kello 11 alkaen lajeina on muun muassa norsupalloa, silitysrautacurlingia ja kyrpongia, joka on yhdistelmä kyykkää ja beer bongia. Paikalla on tapahtuman osallistujille myös saunomismahdollisuus ja SOOLin hallitus jakamassa kuumaa makkaraa.

Päivätansseja tanssitaan koko pitkä iltapäivä kello 13–19 Koskikeskuksen ravintola Rannassa. Lauantain iltabileissä TähtiAreenalla esiintyvät Robin Packalen ja tamperelaisissa opiskelijapiireissä tunnettu bilebändi Generik. Aamutunneille asti talvipäiväkansaa tanssittaa DJ Jiri.

SOOLin Talvipäivien järjestämisestä tänä vuonna vastaa tapahtumaa varten perustettu Tampereen SOOLin Talvipäiväyhdistys TASOTA ry. Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Rahkonen ei malta odottaa, että Tampere täyttyy eri alojen opeopiskelijoista koko viikonlopun ajaksi:

– Kun on suunnitellut tapahtumaa yli vuoden päivät, on tämä talvipäiväviikko tuntunut uskomattoman kutkuttavalta. Meidän TP-toimijoilla on uskomaton haippi päällä. Perjantaina alkaa yksi vuoden parhaista viikonlopuista!

Liput Talvipäiville myytiin loppuun muutamassa minuutissa jo marraskuun puolivälissä. Tapahtuman osallistujamäärää rajoittavat paikkakunnasta riippuen tapahtumapaikkojen koko ja saatavilla oleva koulumajoituskapasiteetti.

Opettajaksi opiskelevien talvipäiväperinne on jatkunut katkeamattomana ensimmäisistä, vuonna 1947 pidetyistä Kajaanin Talvipäivistä lähtien, ja tapahtuman järjestelyistä vastaavat aina paikalliset opiskelijat. Koronavuonna 2021 Talvipäiville kokoonnuttiin pienimuotoisesti etänä.