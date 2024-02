SDP:n Skinnari: Suomeen tarvitaan uusi kokonaisturvallisuuden kehittämisestä vastaava huippuyksikkö

- Tänään eduskunnan täysistunnossa käytiin tärkeä ajankohtaiskeskustelu Ukrainasta. Venäjän täysimittainen hyökkäyssota on jatkunut pian kaksi vuotta. Kaksi vuotta sotaa Euroopassa, 22 puolustustarvikeapulähetystä Suomesta Ukrainalle. Suomen tuki Ukrainalle jatkuu ja on vankkumaton, siitä ei eduskunnan isossa salissa ole erimielisyyttä. Mutta tuen lisäksi Suomen on tehtävä enemmän, kansanedustaja Skinnari vaatii.

Suomen hallituksen on hänen mukaansa nopeasti löydettävä tapa vahvistaa sotilaallista varautumistamme. Suomi voi olla kokoaan suurempi turvallisuuden tuottaja puolustusalalla, kuten digitaalisissa ratkaisuissa ja puolustustarviketuotannossa.

- Tätä osaamistamme tulee kehittää ja vahvistaa yhdessä eurooppalaisten ja pohjoismaisten kumppaniemme kanssa. Suomen viennin edistäminen puolustussektorilla on oma etumme, mutta se palvelee myös Ukrainan asiaa ja vahvistaa näin koko Euroopan turvallisuutta.

Turvallisuus ja varautuminen ei ole kuitenkaan vain sotilaallisesta puolustuskyvystä ja ratkaisuista huolehtimista. Se on paljon muuta, kuten liikenneyhteyksien parantamista, ruokaturvaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista ja suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyden vahvistamista.

- Suomen kokoisella maalla ei ole varaa antaa turvallisuuden eri sektorien siiloutua, vaan on tehtävä aiempaa syvempää yhteistyötä, Skinnari muistuttaa.

Suomi on nyt jäämässä pahasti jälkeen panostuksista teollisiin ja digitaalisen turvallisuuden ratkaisuihin. Etenkin yksityisen sektorin tulee Skinnarin mukaan herätä investoimaan, koska muut maat menevät nyt kovaa vauhtia eteenpäin.

- Suomen tulee pääministeri Orpon johdolla luoda Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämisestä vastaava huippuosaamisen yksikkö, jossa eri sektoreiden ja yritysten osaaminen kootaan yhteen, luodaan uusia investointeja yhdessä yksityisen sektorin ja tärkeimpien kumppaneiden, kuten Ruotsin, Norjan ja Iso-Britannian kanssa. Esimerkiksi logistiikkayhteydet strategisiin satamiin, kuten Norjan Narvik, tarvitsevat nopeita linjauksia yhdessä elinkeinoelämän kanssa.

- Tavoitteena tulee olla Suomen puolustusteollisuuden kapasiteetin nostaminen ja digitaalisen kyvykkyyden parantaminen. Samalla voimme luoda tuhansia kovasti kaivattuja työpaikkoja, Itä-Suomi mukaan lukien. Meillä, tai Ukrainalla, ole aikaa odottaa, Skinnari painottaa.