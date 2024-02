Espoossa kuljetuspalveluissa uudet ohjeet voimaan maaliskuussa

– Tällä hetkellä Espoon alueen kaikista kuljetuksista noin neljä prosenttia on yhdistelty yhdessä asiakkaiden kanssa. Vastuullisena tavoitteenamme on onnistua yhdistelemään ne kuljetukset, jotka olisivat luontevaa yhdistellä eli noin 20 prosenttia Espoon kuljetuksista. On tärkeää, että kuljetuspalvelujen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet, ympäristö ja kuljetuskustannukset, kertoo logistiikkapalvelujen päällikkö Marion Ticklén Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuksilla huolehditaan näihin palveluihin oikeutettujen asiakkaiden jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia, jotka liittyvät muun muassa asioimiseen, työssä käymiseen, opiskeluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen ja muihin vastaaviin liikkumisen tarpeisiin.

Mikä muuttuu kuljetuspalveluissa Espoossa 1.3.2024 alkaen

Kuljetus voidaan Espoossa yhdistellä toisen samaan suuntaan liikkuvan kuljetuspalvelun asiakkaan kanssa maaliskuusta alkaen. Yhdistellyssä matkassa asiakkaan matka-aika saa pidentyä enintään 30 minuuttia yhdistelemättömään matkaan verrattuna. On huomioitava, että kuljetukset voidaan yhdistellä vain, jos se on mahdollista ja järkevää, eikä asiakkaalla ole yksinmatkustusoikeutta. Asiakas voi tarvittaessa hakea yksinmatkustusoikeutta Vammaispalveluiden tai Seniori-infon kautta. Kun kuljetuksia yhdistellään, huomioidaan asiakkaan tarpeet muun muassa auton, avustamisen ja kuljettajan kielitaidon suhteen.

Matkojen säästäminen ja lainaaminen ei ole enää 1.3.2024 lähtien mahdollista. Matka on käytettävä sen kuukauden aikana, johon se on myönnetty.

Kuljetusta ei voi tilata suoraan kuljettajalta ilman erillistä päätöstä oikeudesta käyttää samaa kuljetusyritystä tai kuljettajaa eli ilman niin sanottua vakiotaksioikeutta. Päätökseen liittyvissä asioissa asiakkaat voivat olla yhteydessä vammaispalveluihin (VPL) tai Seniori-infoon (SHL).

Vastuullisesti samalla autolla yhdessä

Kuljetus yhdistellään vain silloin, kun se on mahdollista, eli esimerkiksi silloin, kun kaksi samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavaa asiakasta voivat matkustaa samassa autossa.

Yhdistelemällä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan, voidaan saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä sekä hillitä kustannusten kasvua, kun kuljetusresurssit hyödynnetään tehokkaammin ja yksittäiset ajot vähentyvät. Samalla palvelun saatavuus paranee ja varmenee: samalla automäärällä voimme hoitaa useamman asiakkaan kuljetukset. Erityisesti esteettömien ajoneuvojen, niin sanottujen inva-autojen kohdalla tämä on huomattava parannus nykyiseen.

Mistä asiakkaat saavat lisätietoa

Espoon alueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten uusi asiakasohje ja tietoa muutoksista on lähetetty Espoon kuljetuspalvelun asiakkaille ja palvelujen tuottajille.

Lisätietoja palvelusta, matkojen yhdistelystä sekä yksinmatkustusoikeuden hakemisesta saa myös vammaispalvelujen, Seniori-infon sekä asiakaspalvelun numeroista:

Vammaispalvelut: ma, ke, pe klo 9–11 ja 12–14, p. 029 1512 425 tai vammaispalvelut.espoo-kauniainen@luvn.fi

Seniori-info: arkisin 9–15, p. 029 151 2270 tai seniori-info@luvn.fi

Henkilökuljetukset: arkisin 8–16, asiakaspalvelu p. 029 151 2070 tai henkilokuljetukset@luvn.fi

