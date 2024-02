UKRAINALAINEN OBOLON STRONG ON ALKON MYYDYIN ULKOMAINEN OLUT

Obolon Strong (8.6%) on hurmannut suomalaisten makunystyrät ja noussut Alkon ulkomaisten oluiden valikoimassa ykköspaikalle. Obolon Strong on täyteläinen, miedosti humaloitu, hedelmäinen ja hunajainen lager-olut.



Alkoholin maahantuontiin liittyy aina omat haasteensa. Käynnissä oleva kriisitilanne tuo normaalien haasteiden lisäksi joukon ongelmia, joihin ei aina löydy suoria ratkaisuja. Obolon-olutta tuo Suomeen tuo Galatea Beverages Oy.



“Oluen tuominen Ukrainasta Suomeen on ollut haasteellista, mutta palkitsevaa. Tiesimme toki heti yhteistyön alkaessa, että helppoa tämä ei tule olemaan. Meillä on ollut vahva yhteinen luottamus ja usko siihen, että tavalla tai toisella saamme asiat hoidettua. Nyt kun Obolon Strong on Alkon myydyin ulkomainen olut niin fiilis on mahtava”, kertoo Galatea Beverages kaupallinen johtaja Henry Johansson.



Suuren suosion saanutta olutta valmistaa Ukrainan suurin virvoitus- ja alkoholijuomavalmistaja Obolon, joka on perustettu vuonna 1980. Ajoittain tuotanto on jouduttu keskeyttämään, kun työntekijät ovat siirtyneet Venäjän pommitusten takia turvaan pommisuojiin.



“Pyrimme noudattamaan suunnitelmia parhaamme mukaan. Tilanteet muuttuvat päivittäin ja joskus aikataulut venyvät. Yhteistyömme on kuitenkin sujunut hienosti ja se, että Obolon Strong on Alko myydyin ulkomainen olut lämmittää sydäntä – kiitos suomalaiset”, kertoo Obolon-panimoketjun vientipäällikkö Volodymyr Olshanskyi.



“Toivottavasti onnistuminen tämä rohkaisee myös muita yrityksiä aloittamaan yhteistöitä maidemme välillä”, jatkaa Johansson.

