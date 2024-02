Autokauppa Hämeessä ja Kymenlaaksossa piristyi huomattavasti – Nelipyörän liikevaihto kasvoi +18 % vuonna 2023, ollen noin 137 miljoonaa euroa

Nelipyörä Oy on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymenseudun Osuuskaupan omistama autokauppojen ketju. Nelipyörä Oy:llä on täyden palvelun autotalot Lahdessa, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Kouvolassa ja Kotkassa. Yhtiö myy ja huoltaa Ford-, Toyota-, Skoda-, Kia-, Mitsubishi-, Peugeot-, Nissan- ja Mazda-merkkiset uudet autot sekä kaiken merkkisiä vaihtoautoja. Nelipyörällä on Lahdessa ja Hämeenlinnassa oma katsastusasema sekä kolarikorjaamot kaikilla paikkakunnilla.