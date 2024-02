HOK-Elannon vuosi 2023: ennätysmäärä maksettuja Bonuksia ja uusia asiakasomistajia, liikevaihto kasvoi yli 6 prosenttia 2,6 miljardiin euroon

HOK-Elannon liikevaihto kasvoi vuonna 2023 päivittäistavarakaupassa 7,7 prosenttia, ravintoloissa 10,0 prosenttia ja tavaratalokaupassa 5,8 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikennekaupassa liikevaihto supistui -6,2 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna polttonesteiden hintatason laskun myötä. HOK-Elannon tulos ennen veroja oli 38 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1,0 miljoonaa euroa. Tuloksen taustalla ovat sekä liiketoimintojen positiivinen vire läpi linjan että sijoitussalkun arvon kasvu. HOK-Elannon maksuvalmius on hyvä ja omavaraisuusaste oli 74,4 prosenttia.

- Päivittäistavarakaupan vahva veto jatkui, kasvumme oli jo toista vuotta peräkkäin markkinaa* vahvempaa. On hienoa, että asiakkaamme kokevat edullisen hintatasomme, laajan myymäläverkostomme ja ruoan verkkokaupan sekä panostuksemme paikallisesti räätälöityihin valikoimiin hyödyllisiksi, kertoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

Ruoan verkkokaupassa myynti on jatkanut kasvuaan vuosi vuodelta ja markkinajohtajuus vahvistui edelleen: myynti kasvoi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja verkkokaupan osuus koko päivittäistavaramyynnistä oli viisi prosenttia. HOK-Elanto rakennuttaa parhaillaan Vantaalle, Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyyteen vuonna 2024 käyttöön otettavaa, yli 100 robotilla automatisoitua ruoan verkkokaupan keräilykeskusta, joka mahdollistaa nykyisen toimituskapasiteetin kaksinkertaistamisen.

Ravintoloissa ja tavaratalokaupassa palautuminen koronasta jatkui. Ravintoloissa kesä oli erinomainen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti kahvilat ja pikaruoka sekä vahvat klassikot, kuten Helsingin keskustan Kappeli, Zetor ja Mummotunneli, menestyivät. Tavaratalokaupassa etenkin kosmetiikka myi erittäin hyvin, muodin myynnin palautuminen oli hieman hitaampaa.

- Kiitos menestyksekkäästä vuodesta kuuluu meidän porukallemme, jokaiselle hokelantolaiselle. Kiitoksena upeasta työstä maksoimme joulukuussa yhteensä kolmen miljoonan euron tulospalkkion kaupoissamme, ravintoloissamme ja muissa toimipaikoissamme työskenteleville, Liimatainen sanoo.

Ennätykselliset Bonukset ja yli 37 000 uutta asiakasomistajaa

Asiakasomistajuudessa nähtiin vuonna 2023 historiallisia ennätyslukuja. Asiakasomistajille maksettiin ennennäkemättömät yli 90 miljoonaa euroa Bonusta ja maksutapaetua – määrä on 3,5 prosenttia HOK-Elanto-konsernin liikevaihdosta. Niin ikään asiakasomistajien määrä kasvoi vuonna 2023 ennätyksellistä tahtia: osuuskaupan omistajaksi liittyi yli 37 000 uutta asiakasomistajaa – tämä vastaa noin 30 prosenttia koko S-ryhmän uusista asiakasomistajista.

- Uusista asiakasomistajistamme 60 prosenttia oli alle 35-vuotiaita. On hienoa nähdä, että osuustoiminnallisuus, vihreän S-Etukortin tarjoamat rahanarvoiset edut ja edulliset hinnat houkuttelevat erityisesti nuoria. HOK-Elannolla on jo yli 680 000 asiakasomistajaa, mikä on historiallisen suuri määrä, Liimatainen sanoo.

Vuoden lopussa HOK-Elannon toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista 78,2 prosenttia oli asiakasomistajia.

Yli 95 miljoonalla eurolla investointeja palveluiden kehittämiseen

HOK-Elanto investoi vuoden 2023 aikana pääkaupunkiseudun ruokakauppa- ja ravintolaverkoston sekä muiden palveluiden kehittämiseen yli 95 miljoonaa euroa. HOK-Elanto avasi uuden Prisman Vantaan Myyrmäkeen, uudet S-marketit Espoon Tapiolaan Ainoa-kauppakeskukseen, Vantaan Porttipuistoon ja Kivistöön sekä uudet Alepat Espoossa Westendiin, Helsingissä Fallkullaan ja Veräjämäkeen, Vantaalla Pähkinärinteeseen sekä Hyvinkäälle. Vantaan Jumboon entisen Fafa’sin tilalle avattiin täysin uusi, laadukkaaseen kebabiin keskittynyt Babista. Kitty’s muutti Dublinerin paikalle keskustan Kaivopihalle. Ravintoloita uudistettiin kaksi: Helsingin Vilhonkadulla Kaisla ja Keskuskadulla La Famiglia. Osana HOK-Elannon jatkuvaa yli 400 yksikön verkoston kehitystä myös lukuisia myymälöitä uudistettiin, muutamista kaupoista ja ravintoloista luovuttiin ja osassa konsepti muuttui.

ABC-latauksen verkostonkehitykseen investoitiin vuoden aikana voimakkaasti ja asiakasomistajien nopeasti kasvavaan latauspisteiden kysyntään vastattiin avaamalla uudet latausasemat Prisma Kaareen, Prisma Jumboon, S-market Porttipuistoon, S-market Kivistöön sekä Alepa Fallkullaan. Toimintavarmimpana kotimaisena latausverkostona** HOK-Elannon ABC-latausverkosto kattaa 37 latausasemalla ja 316 latauspisteellä laajasti koko toimialueen.

Yli 6800 hokelantolaista – henkilöstön tyytyväisyys hyvällä tasolla

HOK-Elannossa työskenteli vakituisessa työsuhteessa vuoden lopussa 6825 henkeä. Vakituisen henkilöstönsä ohella HOK-Elanto työllisti kesän aikana jälleen ennätykselliset yli 2000 kesätyöntekijää niin lyhyemmissä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluissa kuin pidemmissäkin työsuhteissa. Vuosittain toteutettavan työtyytyväisyystutkimuksen mukaan hokelantolaisten tyytyväisyys työpaikkaansa on hyvällä tasolla ja HOK-Elanto palkittiinkin jälleen Suomen innostavimmat työpaikat sekä Hyvän Mielen Työpaikka -tunnustuksilla.

- Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on meille kunnia-asia. Panostamme työntekijäkokemukseen monin tavoin, ja olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoisen tavoitteen olla palvelualojen paras työpaikka. Tämän tavoitteen eteen teemme yhdessä töitä joka päivä ja työtyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että olemme oikealla polulla. On ilo huomata, että olemme monelle kiinnostava työpaikka – tästä kertoo muun muassa se, että vastaanotimme vuoden aikana yli 60 000 työhakemusta, sanoo HOK-Elannon henkilöstöjohtajana 15.12.2023 aloittanut Kaisa Tuuliainen.

HOK-Elannon keskeiset luvut 1–12/2023:

Liikevaihto oli 2 567 miljoonaa euroa (ed. v. 2 415 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli 38,0 miljoonaa euroa (ed. v. 1,0 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli 74,4 prosenttia (74,9 %).

Investoinnit olivat 95,6 miljoonaa euroa (ed. v. 63,5 milj. euroa).

Asiakasomistajia oli vuoden lopussa 684 232 (ed. v. 664 161).

Maksetut Bonukset ja maksutapaetu 3,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta, eli 90,2 miljoonaa euroa (ed. v. 84 milj. euroa). HOK-Elannon asiakasomistajat saivat Bonusta yhteensä 87,0 miljoonaa euroa (81,1 M€) ja maksutapaetua 3,2 miljoonaa euroa (2,8 M€). Asiakasomistajille maksetun Bonuksen määrä kasvoi 7,3 prosenttia ja maksutapaetu 11,0 prosenttia.

Vakituisten työsuhteiden määrä oli 2023 lopussa 6825 (ed. v. 6751).

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 408 (ed. v. 412). Määrään sisältyy Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä 70 ravintolaa, 16 Prismaa, 66 S-markettia, 128 Alepaa, yksi Food Market Herkku, kaksi Sokos-tavarataloa ja 12 Emotionia, ABC-ketjuun kuuluvat 86 polttoneste-, autopesu- ja sähköautolataus toimipaikkaa, 12 Hautaus- ja lakipalvelupistettä sekä 15 Omistajapalvelupistettä.

Tiedotteen taloudelliset tiedot ovat vielä tiedotteen julkaisuhetkellä 22.2.2024 tilintarkastamattomia ennakkotietoja.

*Lähde, Päivittäistavarakauppa ry: Päivittäistavaramyynti joulukuussa +3,8 %, suurten ruokakauppojen suosio kasvoi viime vuonna edelleen - Päivittäistavarakauppa ry (pty.fi)

**Lähde: Epsi Rating 11/2023: Bank (epsi-finland.org)