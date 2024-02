Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: Monipuolista asiantuntemusta päihdeasioista ja rahapelaamisesta

Teemojen kohdalla on tärkeä huomioida, ettei kyse ole vain tavanomaisesta elinkeinotoiminnasta, koska tuotteet aiheuttavat merkittäviä kielteisiä ulkoisvaikutuksia. Koemme tärkeäksi, että julkisessa keskustelussa käsitellään ajankohtaisesti tutkittuun tietoon pohjautuen päihteistä ja pelaamisesta koituvia haittoja yksilöille, yhteisöille sekä yhteiskunnalle.

Erityisen ajankohtaisia teemoja päihde- ja rahapelipolitiikassa ovat juuri nyt:

Alkoholilainsäädännössä on tulossa käsittelyyn muun muassa alkoholin saatavuuteen liittyvät kysymykset, kuten prosenttirajan nostaminen päivittäistavarakaupoissa myytävälle alkoholille ja juomien kotiinkuljetus.



Rahapelaamisen osalta ajankohtaista on Suomen rahapelijärjestelmän siirtyminen lisenssimalliin digitaalisessa pelaamisessa. Hallitusohjelman mukaan Suomen rahapelijärjestelmä on avautumassa kilpailulle viimeistään vuoden 2026 alussa. Tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi alan toimintaan ja sääntelyyn.



Myös tupakka- ja nikotiinituotteiden lainsäädäntöön tehdään muutoksia kevään aikana. Tupakkalain muutosesityksessä on mukana muun muassa laajamittaiseen myyntiin tuotujen nikotiinipussien sääntely.

Juha Mikkonen, toiminnanjohtaja, p. 050 527 4780, juha.mikkonen@ehyt.fi

ehkäisevä päihdetyö, alkoholi- ja muu päihdepolitiikka



Ilmo Jokinen, nuoret-osaston päällikkö, p. 050 407 7188, ilmo.jokinen@ehyt.fi

nuorten päihteiden käyttö



Riitta Matilainen, rahapelihaittayksikön päällikkö, p. 040 707 6960, riitta.matilainen@ehyt.fi

rahapelipolitiikka



Katri Saarela, nikotiinittomuuden edistämisen asiantuntija, p. katri.saarela@ehyt.fi, ’

nikotiiniaiheet