Emma Hartikainen Adapteo Finlandin markkinointipäälliköksi – “Nyt on aika parakkimaisten mielikuvien jäädä unholaan”

Muunneltavia tiloja toteuttava Adapteo Finland on nimittänyt Emma Hartikaisen johtamaan markkinointiaan. Hartikainen aloitti uudessa roolissaan tammikuussa 2024. Hän vastaa Adapteo Finlandin markkinointistrategioiden suunnittelusta sekä niiden toteutuksesta.

Kasvatustieteiden maisteriksi valmistunut Hartikainen siirtyi markkinointiviestinnän pariin heti uransa alussa. Hän on aiemmin työskennellyt markkinointipäällikkönä AddSecurella, joka on erikoistunut IoT-teknologioihin. Tämän lisäksi Hartikainen on toiminut sisällöntuottajana koulutusalalla sekä markkinointiviestinnän tehtävissä terveydenhuoltoalan yrityksessä.

Hartikaisen innostus mukautuviin rakennuksiin heräsi, kun hän huomasi, kuinka Adapteo vastaa innovatiivisilla ratkaisuillaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

“Suomalainen yhteiskunta kohtaa demografisia muutoksia, kuten väestön ikääntymistä ja syntyvyyden laskua. Adapteo vastaa näihin omalta osaltaan tarjoamalla joustavia, mukautuvia rakennuksia. Tämä auttaa myös hyvinvointialueita taloudellisissa haasteissa, kun tarjolla on vuokrattavia rakennuksia, joissa laatu ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä. Adapteolla on myös korkeat tavoitteet kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämisessä”, Hartikainen kommentoi.

Modulaarirakentaminen vastaa yhteiskunnan tarpeisiin

Hartikaisen nimitys merkitsee merkittävää panostusta Adapteo Finlandin markkinointitoimintoihin, sillä aikaisemmin yrityksessä ei ole ollut talon sisällä erillistä markkinointivastaavaa.

Hartikainen aikoo omaksua aktiivisen kehittäjän roolin ja tuoda esiin Adapteon rohkeutta ja innovatiivisuutta. Hänen näkemyksensä mukaan nyt on aika tunnustaa, että moduulirakenteet ovat kehittyneet huomattavasti parakkityylistä ja edenneet kauas sen rajoitteista.

"Uskon vakaasti, että modulaarirakentaminen kasvattaa suosiotaan tulevina vuosina vastaten monipuolisesti yhteiskunnan tarpeisiin. Modulaarirakentamisen kehitys on jo nyt siirtynyt kauas perinteisistä parakkimaisista mielikuvista keskittyen yhä enemmän asiakkaiden todellisiin tarpeisiin, toiminnallisuuteen ja esteettisyyteen", lisää Hartikainen.