OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KIRJAN ”MATIN JA TEPON MATKASSA - KAIKEN TAKANA ON …” JULKISTAMISTILAISUUTEEN TORSTAINA 21.3.2024 KLO 15.00 TURUN PERINTEIKKÄÄN HAMBURGER BÖRSIN JUHLAHUONEISTOON (Grand Börs 2-3 Kauppiaskatu 6, 20100 Turku)

Tee mielenkiintoinen matka Matin ja Tepon maailmaan. Matkallasi pääset kulkemaan halki vuosikymmenien vuodesta 1965 vuoteen 2024 platinaveljesten

hovisanoittajan, Veepee Lehdon, muistojen kautta.

Kuulet ikivihreitten hittisävelmien, kuten ”Et voi tulla rajan taa”, ”Näitä polkuja tallaan”, ”Mä joka päivä töitä teen” ja ”Vauhti kiihtyy” syntyvaiheista. Havahdut myös siihen, miten kussakin ajassa liikkuvat puheenaiheet ja sosiaaliset tilaukset vaikuttivat hyvinkin monen laulun tarinaan.



”Matin ja Tepon matkassa - kaiken takana on...” muistelmateos heittää lukuhetkesi alkuun arvoituksen. Tuleeko siihen vastaus viimeistään kirjan lopussa - sen voit vain itse todeta.



Matti ja Teppo eivät ole tähän mennessä halunneet julkaista muistelmakirjaa. He ovat kuitenkin antaneet luvan hovisanoittajalleen muistella Matti ja Teppo -yhteistyövuosia omaan tapaansa siitäkin huolimatta, että Veepee saattaa muistaa asiat eri tavalla kuin tarinan päähenkilöt. Kaiken Matin ja Tepon suosion takana on monta asiaa - ehkä nyt selviää ainakin osa niistä.



Laulaja-lauluntekijä Veepee Lehdon ura esiintyjänä on kestänyt jo melkein 60 vuotta, jona aikana hän on levyttänyt myös yhdeksän omaa albumiaan. Hänet tunnetaan myös lukuisista sanoituksistaan, muun muassa Suomen euroviisuvoittajalauluista ”Eläköön elämä” ja ”Sata salamaa”.



Nimi Veepee Lehto muodossa V-P. Lehto on kuitenkin hänen tärkein tuntomerkkinsä. Tällä nimellä hänelle on annettu arvonimi ”Matin ja Tepon hovisanoittaja” - mies, jonka tekstejä on analysoitu mediassa sekä hyvässä että pahassa kautta vuosikymmenien.

Kirja on julkaisuvapaa: 21.3.2024 klo 00:01

Kirjan kustantaja: Readme.fi