Uskalla Yrittää 2024: Pirkanmaalta nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin jatkaa seitsemän yritystä

Tampereella palkittiin innovatiivisia tuotteita ja kiinnostavia palveluita

Pirkanmaan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Shondry NYT

Juhannuskylän koulu, Tampere

Kenkien puhdistus ja kunnostuspalvelu.

Palkintoperusteet: Innovatiivinen, luova ja kestävää elämäntapaa tukeva liikeidea, jota on suunniteltu huolellisesti ja potentiaalinen asiakaskunta huomioiden. Asiantunteva, luotettava sekä ystävällinen asiakaspalvelu. Laadukas suunnittelutyö on jalostettu toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi.

Paras NYT-yritys – toinen aste: AiTA NYT

Kalevan lukio, Tampere

Maahantuomme innovatiivisia tuotteita Suomen markkinoille. Tällä hetkellä maahantuomme sähköllä toimivia skuutteja, jotka toimivat ympärivuoden.

Palkintoperusteet: Vakuuttava esiintyminen toi esiin ajankohtaisen ja kasvupotentiaalisen liikeidean. Monipuolinen tiimi hyödynsi osaamistaan ja tiimin asenne innosti myös tuomareita. Liiketoimintamalli oli kannattava ja brändi oli viimeistelty. Tämä yritys oli kokonaisvaltaisesti paras.

Paras liikeidea: Shameless NYT

Tredu, Tampere

Yrityksen liikeidea on tarjota asiakkaille personoituja, omaa vartaloa myötäileviä urheiluhousuja. Tuotteemme valmistetaan 100% suomalaisesta käsityöstä. Valitse Shameless, no shame allowed!

Palkintoperusteet: Asiakastarve on tunnistettu. Tämän pohjalta on määrätietoisesti kehitetty toimiva kokonaisuus, johon lukeutuu tiimihenki, brändäys, visuaalisuus, tuote sekä liiketoimintamalli. Myös vastuullisuus nostettu tärkeäksi osaksi kokonaisuutta.

Paras tuote: Pikut NYT

Anna Tapion koulu, Pälkäne

Tarjoamme Teille laadukkaita itsetehtyjä puisia kaulimia, joita saa kahdessa eri pituudessa sekä kolmessa eri sävyssä.

Palkintoperusteet: Valmis, tyylikäs tuote, joka on valmistettu puolivalmisteesta yksilölliseksi. Kaunis pakkaus, joka sopii hyvin liikelahjaksi.

Paras palvelu: TaVO Training NYT

Varalan urheiluopisto, Tampere

Liikutamme pääasiassa erityisnuoria esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntosaleilla. Palvelumme sisältää asiakkaan tarpeiden mukaan mietittyjä palvelumuotoja. Tavoitteenamme on lisätä asiakaslähtöisesti nuorten liikkunnallisuutta matalalla kynnyksellä.

Palkintoperusteet: Selkeä tuotteistus sekä hinnoittelu valikoiduille kohderyhmille.

Paras messupiste: Aitootaitoo NYT

Anna Tapion koulu, Pälkäne

Yritys tuottaa laadukkaita maalauksia, kortteja, virkattuja pehmoleluja ja muita käsitöitä.

Palkintoperusteet: Visuaalisesti hienosti toteutettu sekä näyttävä messupiste. Kaikki tuotteet olivat selkeästi esillä. Myös näkyvyys muilla alustoilla esiteltiin messupisteellä. Messupisteellä kävi selkeästi ilmi myös tiimin roolitus ja osaamisalueet.

Paras myyntipuhe: MiMa NYT

Kalevan lukio Tampere

MiMa tekee somemarkkinointia pääasiassa kauppiaille Tiktokissa ja Instagramissa. Luomme ja myymme trendaavaa sisältöä lisäämään kauppojen näkyvyyttä. Näin tuomme nuorten näkökulmaa markkinointiin. Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse, Instagramissa tai puhelimitse.

Palkintoperusteet: Esityksessä oli selkeä ja tyhjentävä rakenne. Tuotteistus, realistinen hinnoittelu sekä kohderyhmän rajaus oli esitetty myyntipuheessa hyvin. Visuaalisesti yksityiskohdat oli ajateltu tarkasti.

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Anna Tapion koulu, Pälkäne

Harjuniityn koulu, Nokia

Juhannuskylän koulu, Tampere

Kalevan lukio, Tampere

Mäntän seudun koulutuskeskus, Mänttä

Nokianvirran koulu, Nokia

Pikkolan koulu, Kangasala

Roukon yhtenäiskoulu, Valkeakoski

Tampereen palvelualan ammattiopisto SASKY, Tampere

Tredu, Tampere

Tredu, Ylöjärvi

Varalan urheiluopisto, Tampere

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Tampereen aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Harri Airaksinen , Business Tampere

, Business Tampere Peer Haataja , Tampereen kauppakamari

, Tampereen kauppakamari Kristiina Järvelä , Tampereen kaupunki

, Tampereen kaupunki Mirja Taipale , Ensimetri

, Ensimetri Marko Lehtimäki , Ensimetri

, Ensimetri Niina Lehtinen , OP Tampere

, OP Tampere Joni Ramu , Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut Jenni Pöllänen, Pirkanmaan yrittäjät

Lisäksi Paras myyntipuhe –kilpailukategoriassa tuomareina toimivat:

Mikko Sjögren , Varapuu Oy

, Varapuu Oy Pia Ropo , Love It Creative

, Love It Creative Iina Saikkonen, Love it Creative

Kevään finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan parhaat NYT-yritykset edustamaan Suomea kesällä 2024 järjestettävässä Euroopan mestaruuskilpailussa ja Gen-E-tapahtumassa Italiassa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvistaa nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma ja voittoa tavoittelemattoman Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin järjestämä kokonaisuus. Vuonna 2024 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistuu vuosittain noin 5 000 opiskelijaa yli 400 oppilaitoksessa ja yksikössä ympäri Suomen.

Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka. Kymmenet tuhannet nuoret ympäri Suomea ovat osallistuneet ohjelmaan kouluissaan, osana opetusta. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa. Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kansainvälinen kattojärjestö Junior Achievement (JA) perustettiin USA:ssa Springfieldissä vuonna 1919. Ensimmäiseksi ohjelmaksi kehitettiin Vuosi yrittäjänä, jotta maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret saisivat tietoa ja taitoja pärjätäkseen aikuisina teollistuvassa maailmassa.