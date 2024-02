Varsinais-Suomen jäljestystempaus tuotti yli 700 suurpetohavaintoa

Suomen riistakeskus on huolissaan Varsinais-Suomen epävarmasta valkohäntäpeuratilanteesta 27.12.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Valkohäntäpeuroja on metsästetty Varsinais-Suomessa odotettua vähemmän hyvistä metsästysolosuhteista huolimatta. Vaikka valkohäntäpeura on Varsinais-Suomen tärkein riistalaji, tavoitteena on vähentää kantaa kolarivaaran takia.