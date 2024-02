Kantatien 93 liikennettä rajoitetaan tarvittaessa Nordic Response 24 -harjoituksen aikana

Kantatien 93 toisen kaistan tilapäisen sulun taustalla on alueella vaikuttava Nordic Response 24 -harjoitus, johon Puolustusvoimat osallistuu. Harjoitus järjestetään 4.–15.3.2024. Tilapäinen tiesulku on voimassa aina vain sillä alueella, jolla harjoitustoimintaa kulloinkin on. Sulku on voimassa vain sen aikaa, kun harjoitustoimintaa on kyseisellä alueella.

Toisen kaistan sulun aikana liikenne ohjataan sulkualueen ohitse saattoauton avulla. Sulun aikana voimassa on tilapäinen 50 km/h nopeusrajoitus. Toisen kaistan tilapäisen sulun vuoksi päivittäinen liikkuminen esimerkiksi Norjan suuntaan voi kestää normaalia kauemmin ja liikenne alueella voi ruuhkautua.

Enontekiön ja Länsi-Lapin alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan harjoitus mahdollisuuksien mukaan reittien valinnoissa sekä varaamaan liikkumiseen aikaa normaalia enemmän. Viranomaiset ovat varautuneet liikennemäärien kasvuun.