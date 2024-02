BritBox julkaistaan Elisa Viihteessä: Elisasta kolmas suomalainen kumppani, jonka tarjontaan tulee brittiläinen suoratoistopalvelu

Lontoo ja Helsinki, helmikuu 2024: BritBox, BBC:n ja ITV:n luoma suoratoistopalvelu, aloittaa jakelukumppanuuden Elisa Viihteen kanssa. Kumppanuuden ansiosta BritBoxin suoratoistopalvelu on saatavilla Elisa Viihteen digiboksien tilaajille ilman mainoksia. Elisa Viihde on kolmas palvelu Suomessa, jonka tarjontaan BritBox kuuluu.

BritBox tarjoaa suomalaisille asiakkaille tuhansia tunteja laadukasta brittiläistä sisältöä, mukaan lukien kriitikoiden ylistämiä BritBox Originals -sarjoja, kuten Irvine Walshin Crime, Jed Mercurion Payback, Three Little Birds ja Archie. Katsojat pääsevät myös yksinoikeudella käsiksi uusiin ohjelmiin, kuten Men Up -elokuvaan sekä pian julkaistavaan Mr Bates vs. The Post Office -sarjaan, joka on muuttanut käsityksiä TV:n vaikutuksista muun muassa poliittiseen keskusteluun ja muutoksen aikaansaamiseen. Lisäksi tarjolla on laaja valikoima TV-klassikoita aina draamasta (Call the Midwife, Keeping up Appearances), rikoksesta (Death in Paradise, Vera) ja komediasta (Mr Bean) viihteeseen (BAFTA) ja lifestyle-ohjelmiin (RHS Chelsea Flower Show 2023). BritBox kokoaa parhaat brittiläiset ohjelmat yhteen paikkaan.

BritBoxilla on nopeasti kasvava kansainvälinen katsojakunta, ja Elisan kautta tehty lanseeraus laajentaa palvelun markkinoita Suomessa. Kansainvälisesti palvelu on saatavilla Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Elisa on yksi Suomen suurimmista viihdepalveluiden tarjoajista.

BritBox Internationalin toimitusjohtaja Reemah Sakaan kommentoi: “Elisan lisääminen suomalaisiin kumppaneihimme on linjassa menestyksekkään strategiamme kanssa, jonka tavoitteena on jatkaa jakelun ja tilaajien kasvattamista Pohjoismaissa vuoden 2022 lanseerauksesta lähtien. Tulevina kuukausina julkaistavien uusien BritBox Originals -sarjojen sekä kattavan, suosittuja brittiläisiä ohjelmia yhteen paikkaan kokoavan katalogimme ansiosta olemme varmoja, että meillä on sisältöä, joka vetoaa kaikkiin.”



“Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan valikoiman laadukasta sisältöä katsottavaksi sekä uusia sisältöbrändejä. Suomalaiset tunnetusti rakastavat brittisarjoja, ja nyt sekä BBC:n että ITV:n klassikot ja uudet julkaisut sarjoista elokuviin ovat helposti katsottavissa Elisan digibokseilla,” lisää Elisa Viihteen kehitysjohtaja Mika Lepistö.

Lisätietoja:

BritBox International: Anna Penney, anna.penney@britbox.com, +44 7920 280251

Elisa: Elisa Mediadesk, mediadesk@elisa.fi, +358 50 305 1605

BritBox International

BritBox on suoratoistopalvelu, joka tarjoaa suurimman ja kattavimman kokoelman brittiläistä viihdettä yhdessä paikassa ilman mainoksia. BBC:n ja ITV:n yhdessä luoma BritBox tarjoaa UK:n suosituimpia ohjelmia aina uutuuksista rakastettuihin klassikoihin genrestä riippumatta. Saatavilla on kriitikkojen ylistämää draamaa, rikosjännäreitä, klassisia komedioita sekä pysäyttäviä dokumentteja yhdessä tosi-tv-ohjelmien ja viihteen kanssa. BritBox on saatavilla Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, UK:ssa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. BritBox on saatavilla useilla alustoilla. Sitä voi käyttää verkossa, mobiililaitteilla, tableteilla, suoratoistolaitteilla ja älytelevisioilla. Ohjelmatarjonta esittelee brittiläistä luovuutta kaikilta kanteilta. BBC:n ja ITV:n tuella lukuisat ohjelmat tulevat katsottavaksi BritBoxiin heti julkaisunsa tai ensilähetyksensä jälkeen. Lisäksi tarjolla on erityisesti BritBoxia varten luotuja täysin uusia alkuperäistuotantoja brittiläisiltä tuotantoyhtiöiltä. britbox.com

Elisa

Elisan missio on luoda digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä 5G:n edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistimme 5700 henkilöä yli 20 maassa. Elisa on arvioitu yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä. elisa.fi