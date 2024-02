Pientalorakentaja Olas Groupilla neljänneksen kasvu ja miljoonatulos

Vuonna 2024 kysyntä ja tarjonta voivat aiheuttaa rynnistyksen asuntokaupassa

Olas Group ylitti vuoden 2023 kasvusuunnitelman tavoitteensa ja kasvatti liikevaihtoaan 25 % 17,7 miljoonaan euroon ja liikevoittoaan 1,6 miljoonaan euroon. Olas Groupin omavaraisuusaste säilyi vahvana ollen 56%.

Yhtiöllä oli kassassa tilikauden päättyessä 1,3 miljoonaa euroa. Tämä jo tehtyjen kauppojen tuoman kassavirran myötä riittää kaikkien käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin ilman yhtään uutta asuntokauppaa, mikä luo turvaa asunnonostajille. Kasvu selittyy onnistuneilla asuntokaupoilla vuoden 2023 aikana pääkaupunkiseudun halutuimmilla paikoilla Espoossa, Helsingissä ja Kirkkonummella. Tämän lisäksi ekologinen maalämpö ja pohjoisen puun käyttö rakennusmateriaalina on vedonnut Olas Groupin asiakkaisiin.

Olas Groupin kasvun tahti ei näytä hidastumisen merkkejä, ja yrityksen alkuvuoden piristynyt kysyntä ennakoi tervettä kasvua vuodelle 2024. Lukuisten pientalorakentajien konkurssien vuoksi tarjonta yksi- ja kaksitasoisissa perheasunnoissa on laskenut pääkaupunkiseudulla jopa kymmeniä prosentteja Oikotien ja Etuoven datan perusteella. Yhtiön toimitusjohtaja Markus Alitalo näkee tarjonnan vähenemisen yhdistettynä kysynnän kasvuun ruokkivan Olas Groupin asuntokaupan vilkastumista. ”Meillä kysyntä perheasunnoista on kasvanut, mikä on jo näkynyt yksittäisten asuntojen kohdalla jopa asiakasjonoina”, Alitalo toteaa.

Perheasunnoissa patoutunutta kysyntää

Asuntomarkkinoista uutisoidessa on viime vuosina keskitytty kerrostalomarkkinoihin. Kun kerrostalomarkkinoita määrittää suurelta osin sijoittajamarkkinat, jotka ostivat ennen markkinoiden romahdusta suuren osan kerrostaloasunnoista, pientalomarkkinoilla sijoittajien vaikutus on vähäinen. Pientalomarkkinoita määrittää perheiden tarpeet.

“Perheasunnoissa on pitkittyneen taloudellisen markkinatilanteen vuoksi patoutunutta kysyntää. Ennakoimme inflaation rauhoittumisen ja korkojen laskun ansiosta perheasuntojen kysynnän kiihtyvän tämän vuoden aikana. Kysynnän kiihtymisen ansiosta kasvatamme myyntiä vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Vahvan kassamme ja kasvusuunnitelmamme ansiosta näemme vuoden 2024 positiivisena ja tulemme tarjoamaan maalämpökoteja kasvavassa määrin”, Alitalo sanoo.