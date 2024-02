Tuula Lehtisen taiteen laaja näyttely avautuu Tampereen taidemuseossa

Lehtisen teoksissa kukat hehkuvat, palmut huojuvat, silkki kahisee ja posliinikengät kiiltävät. Hänen taiteensa on aistikasta kauneuden ja feminiinisyyden juhlaa, ja hän uskaltaa nostaa kauneuden keskiöön. Näyttelyssä on panostettu kokonaisvaltaiseen elämyksellisyyteen ja esteettiseen vaikuttavuuteen värikkään ja ylellisen näyttelyarkkitehtuurin kautta.

Tuula Lehtinen on suomalaisen värigrafiikan uranuurtaja, joka ensimmäisten taiteilijoiden joukossa loi suurikokoisia värikkäitä grafiikanteoksia monipuolisista aihepiireistä ja käytti ammattivedostajia apunaan. Hän valmistui vuonna 1980 Suomen Taideakatemian koulusta ja on siitä lähtien ollut taiteen kentällä aktiivinen toimija ja kehittäjä. Valmistumisvuonna tehdyn Egyptin-matkan seurauksena syntyi sarja ruskean ja mustan sävyisiä vedoksia, joissa on faaraoita, jumalia, muinaisia kaupunkeja ja arkkitehtonisia fragmentteja. Vähitellen myös avaruusaiheet ja tähtitaivaan näkymät tulivat Lehtisen taiteeseen. Tämän jälkeen Lehtisen aihepiireiksi tulivat Tampereen Korkinmäessä sijainneen lapsuudenkodin puutarhan ja Italian-matkojen innoittamat teltta- ja puutarha-aiheet. Syntyi kuvia venetsialaisista puutarhoista palmuineen sekä trooppisista kasveista ja linnuista. Vähitellen Lehtisen taiteessa painopiste siirtyi yhä enemmän kohti Italiaa, ja hän pääsi työskentelemään maineikkaisiin italialaisiin grafiikanpajoihin. Matkoiltaan Lehtinen on tuonut uusia grafiikan vedostustapoja ja työskentelymalleja Suomeen ja sai innoitusta uraauurtavan Grafiikanpaja Himmelblaun perustamiseen 1989.

Tuula Lehtisen siirtyminen kohti maalausta tapahtui asteittain 1990-luvulla. Hän maalasi aluksi hollantilaisvaikutteisia maisemia, kuten pastoraali-idyllejä ja merimaisemia topatuille kangaspohjille, sillä hän halusi leikkiä maalaustaiteen historialla ja kuvatyypeillä. Kapinallisuus taidemaailman normeja ja arvoja – kuten ajan hengen mukaisesti abstraktin ja suurieleisen maalauksen arvostusta – vastaan näkyi aihevalinnassa, kun Lehtinen maalasi ensimmäisen kukkamaalauksensa 1994. Lehtisen kukkamaalausten innoittajana ovat olleet 1600–1700-lukujen vanhojen hollantilaisten mestareiden, kuten Jan van Osin, Jan van Huysumin ja Jan Frans van Daelin kukkamaalaukset ja niiden äärimmäisen pikkutarkka siveltimenkäyttö. Myöhemmissä kukkamaalauksissa värit ikään kuin irtaantuvat esittävyydestään abstrakteiksi liukuviksi värisoinnuiksi. Viimeisimmissä töissään Lehtinen myös yhdistää abstraktiin ilmaisuun barokin ja rokokoon esineistöä, huonekalufragmentteja ja koristeaiheita, kukkia ja kuningattaria, liehuvia sametti- ja silkkihelmoja, pitsiä ja brokadia.

Tuula Lehtinen tunnetaan myös posliiniveistoksistaan. Kesällä 2023 Tammerin puistikon lammessa nähtiin Tampereen taidemuseon tuottamana kesäteoksena hänen kukkakuvioisista WC-istuimista koostuva teoksensa Water Closet. Lehtinen ammentaa posliiniveistostensa kuviointeihin vaikutteita keramiikkataiteen ja posliininmaalauksen historiasta. Hän on myös painanut silkkipainomenetelmällä kuvioita kangaspohjille tavoitellen sitä, että maalaukset näyttäisivät kovalta posliinilta. Toisaalta hän on tehnyt posliiniteoksia, joiden hän on halunnut näyttävän pehmeiltä tyynyiltä.

Tuula Lehtisen taiteessa on aihepiirejä ja materiaaleja, joita on usein perinteisesti pidetty paitsi kauniina myös feminiinisinä: kenkiä, huulipunia, kukkia, pitsejä, verhoja, koruja, käsityötä, keittiöaiheita. Koristeellisuus ja kodin piirin aiheet on usein nähty feminiinisinä ja siten vähempiarvoisena ominaisuutena taiteessa ja muotoilussa. Lehtinen tunnustautuu feministiksi, joka haluaa puolustaa usein vähäteltyjä feminiinisen itseilmaisun alueita ja naisten oikeutta nauttia kauneudesta ja itselleen tärkeistä asioista.

Taidemuseon näyttelyssä tulevat esiin Tuula Lehtisen käyttämät tekniikat öljyvärimaalauksesta metalligrafiikan monipuolisiin työstötapoihin ja posliinimaalaukseen sekä pehmustukseen, keraamiseen valuun ja mosaiikkiin. Estetiikka, kauneus ja käsityön arvostus yhdistää Lehtisen taidetta aikakaudesta ja tekniikasta riippumatta. Hän käsittelee taidehistoriallisin viittein ja nykytaiteen keinoin taiteen filosofian ja historian ikiaikaisia kysymyksiä kauneudesta ja sen syvällisestä merkityksestä ihmiselle aikakaudesta riippumatta.

Tuula Lehtinen on toteuttanut useita julkisia mosaiikkiteoksia Suomessa ja Ruotsissa eri kaupunkeihin, Pirkanmaalla mm. Finlaysonin Pikkupalatsiin, Tampereen ja Kangasalan uintikeskuksiin, Rantatunneliin sekä Serlachius-museoiden Taidesaunaan. Hänen mosaiikkiteoksiaan on muun muassa Iisalmessa, Helsingissä ja Suur-Tukholman alueella. Lehtinen voitti syksyllä 2023 Kansallismuseon uudisosan julkisen taiteen kilpailun ehdotuksellaan Lähdevettä.

Tuula Lehtinen tunnetaan aktiivisena julkisen taiteen ja kuvataidemaailman kehittäjänä. Grafiikanpaja Himmelblaun ohella hän on ollut perustamassa 2007 arkkitehti Lasse Kosusen kanssa Frei Zimmer Oytä. Yritys on vastannut monista julkisista taidehankkeista, kuten Tampereen ratikan taiteen ja Rantatunnelin taiteen koordinoinnista. Lehtinen on myös ollut 1982 mukana perustamassa tamperelaista Galleria Nykyaikaa, josta tuli myöhemmin Valokuvakeskus Nykyaika. Lehtinen on toiminut norjalaisen Kunsthögskolen i Bergen -korkeakoulun grafiikan professorina 2007–10. Lisäksi hän on kirjoittanut alan oppikirjoja.

Tuula Lehtinen – With Pleasure

24.2.–5.5.2023