Charles Sandisonin uusi valoinstallaatio Rhizome Tampereen taidemuseossa

Charles Sandison (s. 1969, Englanti) on Tampereella asuva mediataiteilija ja yksi maamme kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoita. Sandisonin taidetta on kuvailtu valorunoudeksi. Hänen uusin teoksensa Rhizome on juuri valmistunut Tampereen taidemuseoon. Sandisonin näyttely avautuu yleisölle lauantaina 24.2.2024 samanaikaisesti Tuula Lehtisen With Pleasure -näyttelyn kanssa.