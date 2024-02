Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 28.2.2024 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen

Asuntosalkku Oyj:n tytäryhtiö Linnakodu OÜ:lle uusi lainasopimus 7.11.2023 08:01:00 EET | Uutinen

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 7.11.2023 klo 8.01 Asuntosalkun virolainen tytäryhtiö Linnakodu OÜ on solminut uuden, viiden miljoonan euron lainasopimuksen. Tämän sopimuksen myötä konsernilla on solmittuna rahoitus, joka kattaa sen kaikkien rakenteilla olevien asuntojen rahoituksen. Uusien asuntojen hankinnat rahoitetaan suunnitelman mukaan osittain omalla ja osittain vieraalla pääomalla. Linnakodulla on useita lainoja, joista ensimmäiset erääntyvät vuonna 2026 ja viimeiset vuonna 2028. Lainoittajapankit Linnakodu OÜ:lla ovat OP, Swedbank ja SEB. Konsernin lainakanta ennen yllä mainitun uuden laina nostamista on yhteensä noin 150 miljoonaa euroa. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asunto