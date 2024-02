Mediakutsu: La Traviata -oopperan teosesittely ohjaaja Samuel Harjanteen ja sopraano Marjukka Tepposen seurassa ti 27.2.

Tervetuloa Tampere-taloon tutustumaan La Traviata -oopperaan tiistaina 27. helmikuuta klo 16.30–17.30. Yleisölle ja medialle avoin teosesittely pidetään Pienessä salissa Tampere-talon toisessa kerroksessa.

La 2.3.2024 klo 19, ensi-ilta

Ke 6.3.2024 klo 19

La 9.3.2024 klo 15

Ti 12.3.2024 klo 19

To 14.3.2024 klo 19

La 16.3.2024 klo 15

La Traviata

Tampereen Oopperan seuraava suurtuotanto on Giuseppe Verdin La Traviata. Teoksen ohjaa oopperadebyyttinsä tekevä Samuel Harjanne, ja Tampere Filharmoniaa johtaa Giancarlo Andretta. Suosikkioopperaa tähdittävät mm. Marjukka Tepponen, Paolo Fanale, Arttu Kataja, Tuomas Miettola, Niina Keitel, Elli Vallinoja, Markus Suihkonen ja Ville Rusanen.

Teoksen lavastuksen suunnittelee Peter Ahlqvist, puvut Tinja Salmi, valot Ville Syrjä, videot Toni Haaranen, naamioinnin Johanna Vänttinen ja koreografian Jack Johansson. Tampereen Oopperan kuoron valmennuksesta vastaa kuorokapellimestari Heikki Liimola.

Tampereen Ooppera

Tampereen Ooppera on vuonna 1946 perustettu katkeamaton oopperatraditio. Vuosi 2024 on Tampereen Oopperan 78. toimintavuosi ja Giuseppe Verdin La Traviata sen 130. ensi-ilta.

Ooppera toimii vierailijavoimin, orkesterina on Tampere Filharmonia ja kuorona Tampereen Oopperan kuoro. Vuosittainen, noin 10 000 katsojan yleisön keräävä mittava produktio esitetään keväisin Tampere-talossa. Oopperatoiminnan tuottaa Tampere-talo Oy.

Samuel Harjanne

Kansainvälinen ohjaaja, näyttelijä ja laulaja Samuel Harjanne tunnetaan etenkin katsoja- ja arvostelumenestystä saaneista musikaaliohjauksistaan. Kööpenhaminassa asuvan Harjanteen viime vuosien ohjausmeriitteihin Suomessa lukeutuvat mm. Helsingin Kaupunginteatterin Pieni merenneito (2023, 2019), Priscilla, aavikon kuningatar (2022) ja Kinky Boots (2018), Tampereen Teatterin Anastasia (2022), Turun Kaupunginteatterin Hiljaiset sillat (2022) sekä Tampereen Työväen Teatterin Come From Away (2022), Matilda (2021) ja Billy Elliot (2018). Maailmalla Harjanteen viimeisimpiä ohjauksia ovat olleet mm. Ruotsin Göteborgin oopperan Wicked (2023), Norjan Oslon Folketeateretin Annie (2023) sekä Viron Tarton Vanemuine-teatterin Hüljatud/Les Miserablés (2023, 2017) ja Nunnad Hoos/Sister Act (2020).

Harjanteella on maisterintutkinto ohjauksesta Iso-Britannian arvostetusta Guildford School of Acting -teatterikorkeakoulusta sekä musiikkikasvatuksen kandidaatintutkinto Sibelius-Akatemiasta. Ohjaustöiden lisäksi Harjanne on tehnyt urallaan lukuisia rooleja lavalla sekä ääninäyttelijänä, ja hän on haluttu luennoitsija ja mestarikurssien vetäjä. Harjanne on teatterimaailman luoviin palveluihin erikoistuneen Harjanne Companyn perustaja. Tampereen Oopperan La Traviata on Harjanteen ensimmäinen oopperaohjaus.

Marjukka Tepponen

Tämän hetken eturivin sopraanoihin kuuluva Marjukka Tepponen on valloittanut karismallaan niin yleisön kuin kriitikotkin kotimaisilla ja kansainvälisillä ooppera-areenoilla. Laulajan tuoreimpia rooleja ovat viime vuosilta mm. Julia (Gounod: Romeo ja Julia, Savonlinnan Oopperajuhlat 2023, Cio-Cio-San (Puccini: Madama Butterfly, Oper Graz 2022–2023), Tatjana (Tšaikovski: Jevgeni Onegin, Metropolitan-ooppera 2022), Micaëla (Bizet: Carmen, Savonlinnan Oopperajuhlat 2022), Kreivitär (Mozart: Figaron häät, Seattlen ooppera 2022) ja Mona (J. Kuusisto: Jää, Suomen kansallisooppera 2019).

Tepponen valmistui Sibelius-Akatemiasta vuonna 2012 erinomaisin arvosanoin opettajanaan Marjut Hannula. Tepponen on täydentänyt opintojaan mm. Wienissä professori Hilde Zadekin opissa. Tepponen on tunnettu ahkerana konsertoijana niin klassisen kuin kevyemmänkin musiikin saralla. Tepponen on myös levyttänyt useita albumeja ja oopperatallenteita mm. Gounodin Faustin (Naxos). Tampereen Oopperassa Tepposen rakastettuja rooleja ovat aikaisemmin olleet mm. Micaëla (Bizet: Carmen 2020), Liisa (Madetoja: Pohjalaisia 2017) ja Susanna (Mozart: Figaron häät 2014).