Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista - huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Osaajapula ja yritysten kasvu tarvitsee nyt ammattikorkeakouluja 16.1.2024 10:04:34 EET | Tiedote

Suomessa on pula sekä tekijöistä että uusiutumiskyvystä. Ammattikorkeakoulujen rooli molempien osalta on kriittinen. Arenen uusi hallitus järjestäytyy tänään. Sen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia palvella suomalaisia yrityksiä ja julkista sektoria tuottamalla niille tulevaisuuden osaajia sekä työelämäläheistä tutkimus- ja kehittämistyötä.