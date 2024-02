Kaunis morsian näyttely päättyy

Kaunis morsian -näyttely on matka häätapojen historiaan. Mikä on kuulutuskeppi? Miksi morsiuskruunussa oli myrttiä ja appelsiininkukkia? Näyttelyn tärkein henkilö on itseoikeutetusti morsian. Upeat hääpuvut kertovat muodin ja naisen tarinaa. Ihailtavina on esimerkiksi 1800-luvun muhkeita krinoliinipukuja, modernin naisen polvia hipovia leninkejä 1920-luvulta, Christian Diorin 1950-luvulla lanseeraaman New Lookin innoittamia tiimalasimaisia mekkoja ja vapautta julistavia 1970-luvun pukuja.

Eikä hääpuku ole aina ollut hohtavan valkoinen. Morsiamen mustan, hehkuvan punaisen tai kirjavasta kankaasta ommellun puvun on voinut pukea ylle hääjuhlan jälkeenkin. Näyttelyn puvut, esineet ja valokuvat on koottu Tampereen historiallisten museoiden omista kokoelmista.

Näyttelyn päättyessä museo on suljettu näyttelynvaihdon ajan 4.3.–12.4. Uusi näyttely, Muodin huipulla, avautuu 12.4. Se esittelee muodin yltäkylläistä ja häikäisevää tarinaa 1770-luvulta 2010-luvulle.





