Oulunkylän jalkapallostadionia parannetaan

Älä tuo lutikkaa tuliaisena 12.2.2024 15:07:14 EET | Tiedote

Lutikka on syöpäläinen, jota esiintyy yhä useammin myös helsinkiläisissä kodeissa. Matkailu on lisännyt ongelmaa, kun lutikoita päätyy koteihin matkatavaroiden mukana. Lutikoiden leviämistä on kuitenkin mahdollista ennaltaehkäistä.