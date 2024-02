Prysmian ottaa käyttöön uuden globaalin yritysilmeen

Prysmian on maailman suurin energia- ja televiestintäkaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja ja edelläkävijä energiamurroksessa ja digitaalisessa muutoksessa. Yhtiö kehittää joustavia, suorituskykyisiä, kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia kaapelijärjestelmiä energian siirtoon ja jakeluun sekä rakennusten, infrastruktuurirakentamisen ja digitalisaation tarpeisiin. Prysmianilla on lähes 150 vuoden kokemus alaltaan. Yhtiöllä on 108 tuotantolaitosta ja 26 tutkimus- ja kehityskeskusta yli 50 maassa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 30 000 henkeä. Suomessa työllistämme yli 650 henkeä tehtaillamme Kirkkonummella ja Oulussa. Kirkkonummella sijaitseva Pikkalan tehdas on Prysmianin kansainvälinen XLPE-merikaapeleiden tuotekehityskeskus. Vuonna 2022 konsernin myynti ylitti 16 miljardia euroa. Yhtiö on listattu Italian pörssiin. www.prysmian.com