Foodoran sovellukseen terveellisempiä vaihtoehtoja erotteleva Freesi olo

Foodora kehittää jatkuvasti sovelluksensa tarjoamien palveluiden ominaisuuksia, ja siksi asiakaspalautteet ovat ensisijaisen tärkeitä. Niiden avulla sovelluksessa tarjottavia palveluita voidaan optimoida vastaamaan asiakkaiden toiveita. Yksi asiakkaiden toiveista on ollut erottaa sellaiset ravintolat, jotka tarjoavat terveellisempiä annoksia, muusta ravintolatarjonnasta. Nyt palvelua on kehitetty asiakkaiden toivomaan suuntaan.

Foodoran asiakaspalautteiden perusteella monet ovat toivoneet laajempaa valikoimaa erityisesti salaatti- ja kasvisruokavaihtoehtoihin. Vaikka useissa ravintoloissa näitä herkullisia vaihtoehtoja on tarjolla, kuluttajat eivät aina löydä niitä riittävän helposti. Tästä syystä Foodora on kehittänyt ‘Freesi olon’, joka tuo näkyville terveellisempiä vaihtoehtoja niille asiakkaille, jotka ilmaisevat erityistä kiinnostusta näihin tuotteisiin. Tämä koskee varsinkin salaatti-, kala- ja kasvisruokia.

– Olemme kehittäneet palvelun ominaisuutta, jotta pystymme vastaamaan entistä tarkemmin asiakkaiden tarpeisiin. Freesi oloon on korvamerkattu terveellisiä ruokia tarjoavat ravintolat, jonka jälkeen ne yhdistetään näistä vaihtoehdoista kiinnostuneen asiakkaan kanssa, kertoo Foodoran Head of Commercial Einar Toivonen.

Foodoran tuoreen ruokabarometrin* mukaan kuluttajat toivovat ravintoloista kalaa, salaatteja ja vihanneksia sisältäviä ruokia, silloin kun he haluavat syödä terveellisesti. Kala-annoksia sekä erilaisia salaatteja toivoo 18 prosenttia vastanneista. Juureksia, marjoja ja kasviksia sisältäviä ruokia haluaisi 14 prosenttia, ja yleisesti kasvisruokaa 11 prosenttia vastanneista.

Naiset kokevat syövänsä terveellisemmin kuin miehet

Ruokabarometrin mukaan naiset kokevat syövänsä terveellisemmin kuin miehet. 60 prosenttia naisista syö vähintään kerran päivässä terveellisen aterian, miehistä vastaava luku on 52 prosenttia. Naiset haluavat myös enemmän kasvisruokaa kuin miehet.

– Trendi terveellisemmistä elämäntavoista jatkuu, ja kuluttajat ovat yhä ravintotietoisempia ja valikoivia ruokavalionsa suhteen. On selkeää, että yhä moni tilaa ravintolasta vain nauttiakseen. Mutta koska ruoan tilaamisesta on tullut arkisempaa ja palvelua käytetään helpottamaan omaa elämää, halutaan herkuttelun lisäksi syödä välillä myös terveellisemmin, kertoo Toivonen.

Freesi olo on otettu käyttöön alkuvuodesta 2024, ja se näkyy niillä paikkakunnilla, joissa on ravintoloita, jotka tarjoavat terveellisempiä vaihtoehtoja. Foodoran tilastojen mukaan kuluttajat herkuttelevat iltaisin ja syövät terveellisemmin päivällä. Siksi Freesi olo on esillä arkisin lounasaikaan klo 10:30 – 15:00. Näin kuluttajille tulee selväksi, mistä ravintoloista löytyy terveellisiä vaihtoehtoja myös iltaisin, jos niihin on kysyntää.

*Foodoran ruokabarometri on toteutettu yhteistyössä Milttonin tutkimustiimin kanssa. Vastaajia oli yhteensä 1019 ja vastaajat edustavat iältään ja sukupuoleltaan Suomen väestöä. Tiedonkeruussa painotettiin vastauksia pääkaupunkiseudulta, kehyskunnista sekä muista isoista kaupungeista. Tutkimus tehtiin 4.– 12.12.2023. Tutkimuksen virhemarginaali on tässä kannatusmittauksessa 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.