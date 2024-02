Suomalainen startup Burst yhdistää voimansa Apple-lasien kanssa: Burst Worldin julkistus SXSW-tapahtumassa 2024

“Luomamme Burst World on uraauurtava viihdealusta, joka tarjoaa jatkuvasti kasvavan valikoiman immersiivisiä musiikkiesityksiä ja virtuaaliviihdettä. Burst Worldin avulla tarjoamme parhaan mahdollisen kotona koettavan konserttielämyksen. Tavoitteemme on mahdollistaa entistä syvempi yhteys fanin ja artistin välillä ja herättää musiikki eloon ennenkokemattomalla tavalla, toteaa Burstin toimitusjohtaja Mikael Meklin.”

Burst Live perustettiin vuonna 2022, kun Burst irtautui emoyhtiöstään Zoanista. Burstin kehittämät tietokoneelle ja puhelimelle striimattavat virtuaalikonsertit saivat aikoinaan loistavan vastaanoton ja runsaasti kansainvälistä huomioita. Tärkeä käännekohta Burstin matkassa tapahtui, kun Apple ilmoitti suunnitelmistaan ​​lanseerata uudet Apple Vision -lasit. Tunnistaessaan mahdollisuuden muuttaa alaa, Burst kehitti alustan nimeltä Burst World, joka moninkertaistaa tavallisen konserttien mahdollisuudet. Burst World toimii ohjelmistopalveluna (SaaS), generoiden kuukausittaista tuloa tilausten kautta.

Apple vision Pro:

Aina kun Apple on lanseerannut uuden tuotteen, se on muokannut markkinaa merkittävällä tavalla. Apple Vision Pro:lla on kaikki edellytykset mullistaa virtuaalitodellisuutta samaan tyyliin kuin iPhone aikoinaan mullisti puhelinmarkkinat. Apple aloittaa tuotelanseerauksen Vision Pro -mallilla, mutta halvemmat mallit seuraavat perässä, sillä Apple pyrkii kasvamaan ajan myötä satojen miljoonien laitteiden volyymiin. Markkina kasvaa seuraavien 5 vuoden aikana, ja Burst kasvaa markkinan mukana.

SXSW:

South by Southwest (SXSW) on vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään Austinissa, Texasissa, ja siihen kuuluu elokuva-, median ja musiikin festivaalit sekä konferenssit. Tapahtuma houkuttelee monipuolisen yleisön eri aloilta, kuten teknologian, viihteen ja liiketoiminnan aloilta. SXSW:ssä käy joka vuosi noin 300 000 vierailijaa ja se on yrityksille loistava tapa verkostoitua sijoittajien, toimittajien ja mahdollisten asiakkaiden kanssa. SXSW toimii ihanteellisena ympäristönä aloittaville yrityksille tuotteidensa esittelemiseen, julkaisemiseen ja verkostoitumiseen alan johtavien toimijoiden kanssa sekä globaalin näkyvyyden saavuttamiseen.

Yhteistyöt:

Burst on solminut yhteistyösopimuksia maailman johtavien toimijoiden kanssa. Yhteistyö Warner Musicin kanssa on ollut merkittävä osa Burst Worldin kehitysprosessia. Mark Fry, Warner Music Pohjoismaiden presidentti, on osa Burstin neuvonantajaryhmää ja strategista tiimiä. Endeavor Group, johon kuuluvat WME, IMG ja Endeavor Talent Agency, on myös keskeinen kumppani Burstin kasvussa ja kehityksessä.