Sari Ruusumo Turun Messukeskuksen uudeksi Events-myyntipäälliköksi

Turun Messukeskuksen uusi myyntipäällikkö Sari Ruusumo on pitkän linjan tapahtuma-alan ja markkinointiviestinnän ammattilainen, joka tunnetaan entisistä tehtävistään Turun kaupungin kongressipäällikkönä ja Turun linnan juhlahuoneiston linnanrouvana. Sari erikoistuu Turun Messukeskuksessa kokousten, kongressien, juhlien ja tapahtumien myyntiin ja markkinointiin. Tervetuloa taloon, Sari!

-Kiitos, todella mielenkiintoista päästä myymään Turun suurinta ja pisimpään toiminutta tapahtumataloa! Olen juuri aloittanut, mutta Turun Messukeskus on minulle tuttu yhteistyökumppani 20 vuoden ajalta. Meillä on liiketoimintajohtaja Päivi Hoikkalan kanssa ollut aina yhteinen, Suomen Turun ilosanoma. Olemme tehneet yhdessä useita onnistuneita tapahtumien hakuja.

Turun Messukeskus tunnetaan Turun alueen suurimpien messutapahtumien toteuttajana, mutta mitkä ovat suuren talon parhaat valtit kokousten, juhlien ja tapahtumien näkökulmasta?

-Ehdoton etu on monipuolisuus! Kokousosastolla ja aulatiloissa on uudenkarhea ja tyylikäs sisustus, jonka on toteuttanut korkeasta laadusta ja mm. Helsingin Musiikkitalon suunnittelusta tunnettu turkulainen LPR-arkkitehdit. Kokoustiloja löytyy 20-180 vieraalle. Pääsisäänkäynnin yläpuolella ja aulassa on led-infotaulut, joihin saa pienellä vaivalla esiin tapahtuman ilmettä ja väriä. Aulasta on käynti myös talon suosituimpaan tilaan eli auditorioon, jossa on nouseva katsomo ja erittäin mukavat nojatuolit istuimina. Auditorio sopii 300-500 vieraan kokoukseen ja väliseinän avaamalla suurimmillaan peräti 700 vieraan tapahtumaan.

-Ravintola Festo ja kumppanimme Restel toimivat messuilla tapahtuman sydämenä, buffet-ravintolana ja kahvilana. Iltaisin sama sali loistaa juhlatunnelmassa: tilassa on valmiina valtava 400 neliön parkettilattia tanssia varten ja kookkaat valaisimet voivat vaihtaa väriä, sateenkaaren kaikissa sävyissä. Kätevää! Kun raamit ovat valmiina niin voi panostaa hyvään ruokaan ja tasokkaaseen viiniin tai teknisen kumppanimme Rajupajan kanssa ohjelman toteutukseen.

-Asiakkaiden kannalta erityisen iloinen asia on myös se, että Turun Messukeskuksessa on kokeneita, pitkän linjan ammattilaisia töissä, myös luotettavina rakentajina. Jos itse on järjestämässä suurta kokousta tai tärkeää juhlaa ensimmäistä kertaa, niin meistähän tulee parhaat ystävät pitkäksi aikaa!

Tapahtuma-ala on aina ollut monimuotoinen ja vauhdikas ympäristö työskennellä. Onko jokin asia jo tullut Turun Messukeskuksessa eteen uutena tai yllätyksenä?

-No, ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, miten helppoa tänne on tulla, nauraa Ruusumo. -Asun Naantalin saaristossa Merimaskussa ja minulla ei ole koskaan ollut näin nopeaa työmatkaa. Naantalin pikatieltä ramppia alas, arjen sujuvaa liikennettä ilman jonoja!

-Itse asiassa sama koskee myös Messukeskukseen tulevia vieraitamme. Pihalla on yli 2000 parkkipaikkaa ja ne ovat maksuttomia kokousten osallistujille. Tämä on suuri etu, jos osallistujat saapuvat paikalle omilla autoillaan esim. koko Varsinais-Suomen alueelta. Piha-alueita käytetään myös tapahtumissa: festareilla, ajoneuvojen esittelyissä, koiranäyttelyissä jne. Itseäni sykähdyttää erityisesti se, että pääsisäänkäynnin edustalla on kymmenen lipputankoa: kymmenen liehuvaa Suomen lippua on upea näky!

Isoissa tapahtumataloissa suunnitellaan suuria tapahtumia kuukausia ja jopa vuosia etuajassa. Mitä teillä on nyt työn alla?

-Tosiaan, nyt on työn alla erityisesti loppuvuoden isot kokoukset, juhlat ja jopa pikkujoulut. Moni suurempi yritys ja yhdistys pohtii juuri nyt, mitä juhlan toteutuksella viestitään. Ajathan ovat monella alalla haastavat, alla saattaa olla lomautuksia tai muuta kulukuuria.

-Nyt mietitään juhlahetkiä ja muutakin henkilökunnan huomioimista inhimilliset arvot ja elämä edellä. Voisiko juhla olla koko henkilökunnan rauhallinen joululounas ja päälle iltapäivä vapaaksi kaikille? Voiko pikkujoulujuhla olla alkuiltaan painottuva rento ruokailu niin, että kutsutaan mukaan myös perhe mukaan? Me voimme järjestää vaikka kokousosastolla leikki-ikäisille lapsille hauskaa ja tilata MLL:n koulutetut lapsenvahdit paikalle. Samaan linjaan voi laittaa uusiksi myös henkilökunnan joululahjat: ei annetakaan enää viinipulloa tai tavaralahjaa, vaan lahjakortti jouluruokaa varten. Ja kaikki ovat tyytyväisiä.

-Toki moni haluaa pitää hauskaa ja bilettää useamman vuoden tauon jälkeen. Meillä on niissäkin ideoissa pilke silmässä, kulut kurissa ja katto korkealla! Monenlaista on toteutettu: 1970-luvun naamiaisia, talvista After ski-juhlaa ”alppimaisemissa” toppavaatteet päällä plus rokkikeikkaa värikoodilla musta & hopea!

-Kaikkein paras ohje toistuvien juhlien suunnittelussa on se, että tehdään ERILAINEN kuin viime vuonna. Ei siis yritetäkään ylittää viime vuoden onnistunutta ideaa, vaan tehdään tarkoituksella täysin erilainen. Ihmisillä on omat mielipiteensä, mutta samalla muodostuu yhteisiä mukavia muistoja!