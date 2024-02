”Lehdistön asemaa kyseenalaistetaan – lehdistönvapaustyötä tarvitaan kasvavassa määrin”: Kaius Niemi Toimittajat ilman rajoja ry:n johtoon

Lehdistötiedote 22.2.2024

Toimittajat ilman rajoja Suomen osasto on valinnut torstai-iltana uudeksi puheenjohtajakseen pitkän linjan huippujournalistin Kaius Niemen. Nykyään viestintäyritys Miltton Groupin varatoimitusjohtajana toimivalla Niemellä on tiivis tuntuma lehdistönvapauteen sekä Suomessa että maailmalla. Niemi on työskennellyt mm. vastaavana päätoimittajana Helsingin Sanomissa sekä päätoimittajana Ilta-Sanomissa. Suomen nykytilanteesta Niemi on huolissaan.

”Suomalaisen avoimen yhteiskunnan vahvuus on ollut se, että täällä on ymmärretty lehdistön rooli faktapohjaisen tiedon välittäjänä. Tilanne ei kuitenkaan ole enää itsestään selvä. Niin Suomessa kuin maailmallakin on osoittautunut toimivaksi poliittiseksi valuutaksi ‘osapuolittaa’ riippumattomia toimituksia ja toimittajien työtä. Journalismin rooli vallan vahtikoirana halutaan ohittaa leimaamalla se poliittiseksi vastustajaksi. Tämä on hyvin lyhytnäköistä. Ilman kriittistä journalismia ei ole toimivaa demokratiaakaan”, painottaa Niemi.

Niemi on toiminut kansainvälisen lehdistönvapausjärjestön International Press Instituten hallituksen jäsenenä vuodesta 2014. Tämän aitiopaikan kautta hän on havainnut Suomen kasvavan merkityksen lehdistönvapausasioissa maailmanlaajuisesti.

”Meitä katsotaan ulkopuolelta edelleen mallimaana. Luottamus ammattimediaan on korkealla. Siksi esimerkillämme ja lehdistönvapautta vahvistavilla toimenpiteillä on yllättävän suuri kaikupohja ympäri maailmaa. Vastaavasti negatiiviset ilmiöt, esimerkiksi suomalaisten toimittajien maalittaminen, keräävät myös huomiota kansainvälisesti”, kuvailee Vuoden Journalistinakin palkittu Niemi.

“TIR:illä on huomattavan suuri merkitys kommentoidessaan tapahtumia sekä Suomessa että ulkomailla. Pystymme tällä tavoin tukemaan sekä Suomen että muiden maiden demokratiakehitystä, maailmanlaajuisesti.”

Tilanne heikkenee, TIR:in profiilinnosto tarpeen

Tilanteesta niin maailmalla kuin Suomessakin on Niemen tavoin huolissaan TIR:iä vuodesta 2022 johtanut Yrsa Grüne-Luoma. Hän näkee Niemen valinnan juuri nyt erityisen hyvin perusteltuna.

”Kun lehdistönvapaus ja demokratia ylipäänsä ovat kaikkialla yhä heikommissa kantimissa, myös TIR:in on nostettava profiiliaan. Nyt tähän profiilinnostoon on Niemen myötä eväät. Saimme koko Suomelle tärkeään tehtävään kaikkien tunteman, arvostetun vaikuttajan”, lataa Grüne-Luoma.

Niemi muistuttaa, että pohjimmiltaan lehdistönvapaus takaa yleisölle pääsyn tarkistetun tiedon äärelle.

“Lehdistönvapauttahan ei ylläpidetä lehdistöä itseään varten. Se on tarkoitettu takaamaan yleisön vapaa tiedonsaanti. Juuri tästä syystä autoritaariset johtajat pyrkivät kaikin eri keinoin estämään riippumattoman median toiminnan.”

Lehdistönvapaustyötä tarvitaan kasvavassa määrin, Niemi sanoo.

“Toimittajat työskentelevät monesti kovan ulkopuolisen paineen alla. On riski, että tällainen paine voisi pahimmillaan johtaa esimerkiksi itsesensuuriin eli vaikeiden kiistanalaisten aiheiden välttelyyn. Aktiivisen järjestökentän tehtävä on tukea faktapohjaiseen tiedonvälitykseen sitoutuneita toimittajia. Tässä työssä TIR on ratkaisevan tärkeä ja tulen sitä edistämään”, Niemi sanoo.

Kaius Niemi

Viestintäyritys Miltton Groupin varatoimitusjohtaja

Lähes kolmen vuosikymmenen kokemus journalismista ja 17 vuoden johtamiskokemus Suomen suurimmassa mediayhtiössä Sanoma-konsernissa. Toiminut vastaavana päätoimittajana Helsingin Sanomissa, päätoimittajana Ilta-Sanomissa ja talousuutispalvelu Taloussanomissa. Työskennellyt myös televisio- ja radiopuolella Nelosen uutisissa sekä Yleisradiossa

Kansainvälisen lehdistönvapausjärjestön International Press Instituten hallituksen jäsen vuodesta 2014

Suomen Unesco-komitean varapuheenjohtajana vuosina 2019-2023

Helsingin Sanomain Säätiön puheenjohtajana vuosina 2014-2020

Vuoden journalisti -palkinto sotaraportoinnista Afganistanissa syyskuun 11. terrori-iskujen jälkeen syksyllä 2001

Kirjoittanut oikeushammaslääkäri Helena Rannan elämäkerran

Lisätietoja:

Kaius Niemi, puheenjohtaja (2024-), Toimittajat ilman rajoja Suomi ry, 044 7655 706, kaius.niemi@miltton.com

Yrsa Grüne-Luoma, puheenjohtaja (2022-23), Toimittajat ilman rajoja Suomi ry, 040 556 1269, yrsa.grune@rsf.fi