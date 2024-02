Tekova rakentaa Meltexin kasvavalle toiminnalle uudet tilat Turkuun

Tekova on valtakunnan mutkattomin toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen toteuttamiseen avaimet käteen -periaatteella. Tekova on perustettu 2018 ja se on toteuttanut valtakunnallisesti n. 100 erilaista hanketta. Tekovan liikevaihto vuonna 2023 tulee olemaan n. 60 M€. Tekovalaisia on n. 50 henkilöä ja aluetoimistot sijaitsevat Vantaalla, Tampereella ja Kempeleessä. www.tekova.fi