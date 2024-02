Nuorten Uskalla Yrittää -kilpailu 2024: Keski-Suomen aluekilpailussa finaalipaikan nappasi neljä yritystä

Jyväskylän aluekilpailussa palkittiin vastuullisia tuotteita ja kiinnostavia palveluita

Keski-Suomen alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Heikorut NYT

Viitaniemen koulu, Jyväskylä

Myymme sudenkorentoheijastimia. Halusimme alkaa tekemään sudenkorentoheijastimia, koska välitämme ihmisten turvallisuudesta. Pieni asia, mutta iso vaikutus!

Palkintoperusteet: Vastuullinen yritys, jonka jokainen tuote on uniikki. Henkilöistä huokui vahva tunne ja sitoutuminen liikeideaan.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Green Power NYT

Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä

Kiinteistönhoito-alan opiskelijoiden NYT-yritys, joka tuottaa kiinteistönhoidon ja viheralueiden palveluja ja tuotteita. Nyt tuotannossa on kierrätyspuuhakkeesta tehtyjä tuotteita.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on ekologinen tuote, jonka tuotekehittelyä on tehty pitkään. Itse tuote on sivutuote. Tuotteiden nimet ovat nerokkaita. Yritys on toteuttanut asiakaskyselyjä, ja liiketoiminta on skaalautuvaa.

Paras liikeidea: JML-Käyttötavarat NYT

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Myymme tuotteita ja jesperin mutsi leipoo. Pääosin myymme vanteita.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on kehitetty osto-ja myyntitoiminta, jolle tuotetaan lisäarvoa omalla osaamisella.

Paras tuote: Flame NYT

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Yrityksemme valmistaa ja myy uniikkeja kynttilöitä, jotka ovat valmistettu kierrätetystä kynttilämateriaalista.

Palkintoperusteet: Vastuullinen tuote, jonka raaka-aineita saadaan läheltä. Tuotteella on oma design, mikä näkyi loistavasti. Tuotteen jatkokehittelyä on myös tehty.

Lisäksi Jyväskylän Uskalla Yrittää -aluekilpailussa jaettiin seuraavat palkinnot:

Paras messupiste: FimoMedia NYT

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Jälleenmyymme käsintehtyjä korvakoruja. Korut on nuoren yrittäjän valmistamia.

Palkintoperusteet: Harmoninen messupiste, jossa tuotteet on selkeästi esillä. Tuomaristo kiittää myös videosta.

Paras myyntipuhe – NYT-yritys: Flame NYT

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Yrityksemme valmistaa ja myy uniikkeja kynttilöitä, jotka ovat valmistettu kierrätetystä kynttilämateriaalista.

Palkintoperusteet: Ajatuksella rakennettu pitchaus. Liikeidea ja tuote tuotiin havainnollisesti esille, ja myyntipuhe herätti mielenkiinnon. Bonuksena tuote mukana lavalla.

Uskalla Yrittää -aluetapahtumaan ja -kilpailuun Jyväskylässä osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä

Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä

Viitaniemen koulu, Jyväskylä

Jyväskylän aluekilpailuun ja -tapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Jyväskylän tapahtumassa nähtiin myös alakoulun 4.–6.-luokkalaisia Pikkuyrittäjiä, joille myönnettiin lisäksi omassa pitchauskilpailussaan seuraavat palkinnot:

Paras myyntipuhe – Pikkuyrittäjät: HAE

Jokelan koulu, Jyväskylä

Suolaiset ja makeat herkut.

Palkintoperusteet: Esitys lähti liikkeelle tosi energisesti. Huolellisesti valitut sanat, tunteita herättäviä lauseita, toi jopa hymyn huulille. Selkeästi kerrottu, mistä on kyse.

Paras myyntipuhe – Pikkuyrittäjät, kunniamaininta: Kekseri

Jokelan koulu, Jyväskylä

Vadelmapiirakkaa ja keksejä.

Palkintoperusteet: Yrityksen nimi on hauska. Todella selkeä esitys, josta paistoi itsevarmuus. Esityksen lopussa lause: ”Kekseri on paras, koska … ” saa erityismaininnan.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Jyväskylän aluekilpailun tuomaristoon kuuluivat:

Annamari Österberg , Account Manager, OP yrityspankki

, Account Manager, OP yrityspankki Arto Saksola , toimitusjohtaja, Trimedia Oy

, toimitusjohtaja, Trimedia Oy Jaakko Selin, toimitusjohtaja, Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö

toimitusjohtaja, Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö Pia Naukkarinen, palvelupäällikkö, Keski-Suomen kauppakamari

palvelupäällikkö, Keski-Suomen kauppakamari Sanna Carp pj.

pj. Sanna-Mari Jyräkoski, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategoriassa tuomareina toimivat:

Johannes ”Hatsolo” Hattunen , yrittäjä

, yrittäjä Riina Kylmälahti , yrittäjä

, yrittäjä Emmi Määttä , Tiimiyrittäjä/Tiimiakatemia

, Tiimiyrittäjä/Tiimiakatemia Anssi Varonen, palvelupäällikö Alko Oy

Kevään finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan parhaat NYT-yritykset edustamaan Suomea kesällä 2024 järjestettävässä Euroopan mestaruuskilpailussa ja Gen-E-tapahtumassa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvistaa nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma ja voittoa tavoittelemattoman Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin järjestämä kokonaisuus. Vuonna 2024 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistuu vuosittain noin 5 000 opiskelijaa yli 400 oppilaitoksessa ja yksikössä ympäri Suomen.

Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka. Kymmenet tuhannet nuoret ympäri Suomea ovat osallistuneet ohjelmaan kouluissaan, osana opetusta. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa. Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kansainvälinen kattojärjestö Junior Achievement (JA) perustettiin USA:ssa Springfieldissä vuonna 1919. Ensimmäiseksi ohjelmaksi kehitettiin Vuosi yrittäjänä, jotta maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret saisivat tietoa ja taitoja pärjätäkseen aikuisina teollistuvassa maailmassa.