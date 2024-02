SDP:n Razmyar: Kyllä maahanmuuttaja työllistyy, jos Suomen asenne paranee

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin työmarkkinakaaos -välikysymyspuhe 20.2.2024 20.2.2024 14:12:03 EET | Tiedote

Työmarkkinakaaos -välikysymyspuhe 20.2.2024 (Muutokset puhuttaessa mahdollisia) Arvoisa puhemies, Tilanne Suomen työmarkkinoilla on poikkeuksellinen. Maa on ajautunut vastakkainasettelun kierteeseen, ja tämä kierre uhkaa syventyä. Keskinäinen luottamus ja talouden kasvun pohja uhkaa rapautua. Kun tilanne on vakava ja kun välikysymys koskee koko hallituksen politiikkaa, niin olisin odottanut, että tähän olisi ollut vastaamassa pikemminkin pääministeri Orpo tai valtiovarainministeri Purra. Eihän tämä kriisi ole työministeri Satosesta kiinni, ei hänen vikansa, eikä hänen ratkaisuvallassaan. Työministeri on tässä enemmänkin renki kuin todellinen ratkaisija. Puhemies, Myös tämä välikysymys on jätetty poikkeuksellisesta syystä. Normaalisti välikysymyksen pääasiallinen tavoite on kaataa hallitus. Tämän välikysymyksen päätavoite on toinen. Tämä välikysymys on opposition vahvin ja vakavin käytettävissä oleva vetoomus sen puolesta, että hallitus käynnistäisi aidot neuvottelut työmarkkinoiden kri