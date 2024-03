Äänestä sinäkin OmaStadissa ja vaikuta Helsingin kehitykseen

OmaStadin meneillään olevalla kolmannella kierroksella ovat äänioikeutettuja kaikki Helsingissä asuvat 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat. He voivat äänestää OmaStadin verkkosivuilla ja Helsingin kaupungin toimipisteissä.

Tukea äänestämiseen on saatavilla kirjastoissa, palvelukeskuksissa, yhteisötaloissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Eri puolilla kaupunkia järjestetään myös äänestyskahveja.

– On tehty valtavan paljon esivalmisteluja, jotta helsinkiläisten on sujuva äänestää. Esimerkiksi kouluissa on voitu äänestää Wilma- tai edu.hel.fi-tunnuksilla koulupäivän aikana, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari.

Koulut paitsi tukevat oppilaita äänestämisessä myös hyödyntävät opetuksessaan OmaStadia kaikkine vaiheineen.

OmaStadi vahvistaa helsinkiläisten yhteisöllisyyttä



Helsinkiläisten viime syksynä tekemiin ehdotuksiin voi tutustua OmaStadin verkkosivuilla. Äänestykseen edenneet ehdotukset on esitarkastettu ja niille on laskettu kustannusarviot.

– OmaStadi mahdollistaa myös kokeiluluonteiset, rohkeat ja innovatiiviset ehdotukset, kuten jo toteutuneet kutsuvenekokeilut. Monipuoliset ehdotukset ovat saaneet helsinkiläiset äänestämään niin verkossa kuin toimipisteissä, kertoo Helsingin kaakkoisen suurpiirin ja Vuosaaren peruspiirin stadiluotsi Johannes Jauhiainen.

Jokainen Helsingissä asuva 13-vuotias ja sitä vanhempi kaupunkilainen voi äänestää viittä haluamaansa ehdotusta.

– Uskon, että jokainen asukas löytää ainakin yhden ehdotuksen, joka hänen mielestään tekee kaupungista vielä paremman. Kaupunkilaiset ovat tehneet monipuolisesti hyvin erilaisia ehdotuksia, joihin kannattaa käydä tutustumassa ja äänestää suosikkejaan, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen.

Äänestys päättyy sunnuntaina 17.3. kello 23. Äänestyksen tulokset julkaistaan OmaStadin verkkosivuilla maanantaina 18.3. kello 12.

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa tehdä osallistuvaa budjetointia yhdessä asukkaiden kanssa. Helsinki käyttää OmaStadin meneillään olevalla kolmannella kierroksella 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden ehdotusten toteuttamiseen.

OmaStadin uutisia on julkaistu Hel.fi-sivustolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.