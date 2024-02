Talven riemua Vapriikin kuva-arkiston kokoelmista

Vapriikin kokouskäytävällä on avautunut kuva-arkiston kokoelmista tuotettu pienoisnäyttely Talven riemua. Se käsittää 11 kuvaa, jotka esittävät talvisia aktiviteetteja Tampereella 1800-luvulta 1970-luvulle. Rauhaniemen avantouimarit on tallennettu 1962, ja Särkänniemen pulkkamäki 1970. Tiesitkö, että Pyynikillä on järjestetty mäkihyppykisat 1909?!