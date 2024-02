Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra vierailee Ukrainassa

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra vierailee Ukrainassa 23.–24.2. Matkaan osallistuu EU-maiden parlamenttien ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajia. Vierailun aikana kansanedustajat tapaavat Ukrainan valtiojohtoa.

Vierailun ajankohta on merkityksellinen. Lauantaina 24. helmikuuta tulee kuluneeksi kaksi vuotta Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alusta.

"Viestini ukrainalaisille on, että Suomi sitoutuu tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin se on tarpeen. Lännen tulee entistä määrätietoisemmin tukea Ukrainaa, erityisesti sotilaallisesti. Se on suorin tie rauhaan ja Euroopan turvallisuuden varmistamiseen", Kopra toteaa.

Ukrainassa vierailevat kansanedustajat ovat julkaisseet yhteisen kannanoton, jossa he antavat täyden tukensa Ukrainalle ja peräänkuuluttavat lisää sotilaallista tukea Ukrainalle sekä uusia ja tiukempia Venäjä-pakotteita. Kannanotossa painotetaan Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyyden merkitystä koko Euroopan turvallisuudelle. Liitteenä englanninkielinen kannanotto.

Matkan järjestäjänä toimii kansainvälinen kansanedustajien verkosto, jonka tehtävänä on tukea Ukrainaa (Global parliamentarians network to support Ukraine, U4U).