Merkittävä matkailualan investointi Kotkaan – Original Sokos Hotel Seurahuoneelle laajennusosa

Kymen Seudun Osuuskauppa (KSO) käynnisti keväällä 2023 Original Sokos Hotel Seurahuoneen laajennusosan suunnittelun. Suunnittelutöiden pohjalta KSO:n hallitus teki investointipäätöksen uuden laajennusosan rakentamisesta. Uusi lisäosa rakentuu vuonna 2008 valmistuneen lisäsiiven jatkoksi Kaivokadun puolelle. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on kesä 2025.

- Kotkan alueen matkailu on vahvassa kasvussa ja investoinnin myötä luomme valmiuksia olla mukana kehittämässä Kotka-Hamina -seudun matkailua omalta osaltamme. Alueella on myös vireillä mittavia teollisuushankkeita, jotka tulevat tarvitsemaan majoituskapasiteettia tulevina vuosina. Laajennustöiden jälkeen olemme panostaneet Seurahuoneen kehittämiseen lähes 20 miljoonaa euroa viimeisen 10 vuoden aikana, kertoo KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.

Viisikerroksiseen hotellisiipeen sijoittuu 55 uutta, Ulappa-teemaista huonetta. Hotellilaajennuksen yhteydessä uudistetaan myös vuonna 2017 käyttöönotetun Kaivokadun puoleisen nykyisen hotellisiiven kaikki 70 huonetta. Näiden hotellihuoneiden teemaksi valikoitui myös paikallisuutta korostava aihe - Satama.

- Uuden hotellisiiven myötä, Seurahuoneen majoituskapasiteetti nousee 218 hotellihuoneeseen ja uusia vuodepaikkoja tulee noin 120 kappaletta. Kyseessä on 10 miljoonan euron hanke, joka on jatkoa vuonna 2018 valmistuneelle aiemmalle Seurahuoneen uudistukselle, taustoittaa KSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Virtanen.

Laajennustöiden yhteydessä uudistetaan myös hotellin vastaanotto, joka saa lisätilaa uuden laajennusosan myötä. Uudistuksen kokee myös hotellin Keskuskadun puoleinen sviitti. Hanke toteutetaan pääosin kymenlaaksolaisten yrityksien toimesta; pääurakoitsijana toimii Recset Oy, LVI-urakasta vastaa Kouvolan Putkityö Oy ja sähköurakoitsijana toimii Proput Oy.

Viimeisin suurempi uudistus Kotkan Seurahuoneella tehtiin vuonna 2017-2018. Kahdessa vaiheessa tehty hanke käsitti taloteknisten uudistusten lisäksi kaikki Seurahuoneen ravintolat sekä hotellin vastaanoton. Hankkeen toisessa vaiheessa uusittiin 93 hotellihuonetta.

Vuonna 2025 Original Sokos Hotel Seurahuone muodostuu:

Yhteensä 218 huoneesta: sviitti, superior- perhe- ja standard-huoneista

4 ravintolasta: Frans & Rosalie, VENN, Amarillo ja Las Palmas

9 kokoustilasta

3 saunasta

Kuntosalista ja Flex & Relax -tilasta



Taustaa:

Kotkalaisia sekä turisteja 1960-luvulta palvellut Seurahuone on tunnettu maamerkki Keskuskadun varrella. Kiinteistö on alun perin rakennettu Kymenlaakson Työväen Säästöpankin pääkonttoriksi ja rakennuksen suunnittelivat maineikkaat arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Seurahuoneen avajaisia vietettiin 5.10.1961 ja siitä lähtien se on toiminut samassa rakennuksessa aina tähän päivään saakka.

Original Sokos Hotel Seurahuone on saarihotelli keskellä kaupunkia. Kaupungin palvelut löytyvät läheltä ja Kotkan palkitut puistot ovat vain kävelymatkan päässä ihastuttamassa matkailijoita ympäri vuoden. Meren läheisyys sekä kaupungin historia ovat vahvasti läsnä hotellin tunnelmassa. Olipa mielessä rauhallinen bistro, rouhea burgeri tai tanssiminen DJ:n tahtiin, löytyy Seurahuoneelta paikka jokaiseen tarpeeseen. Hotellin ravintolatarjonta tarjoaakin poikkeuksellisen laajan kattauksen niin arkeen kuin juhlaan.