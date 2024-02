SDP:n Kymäläinen ehdottaa lääkäreille palvelussitoumusta terveyskeskusten lääkäripulaan vastaamiseksi

- Monilla hyvinvointialueilla on pulaa lääkäreistä, ja erityisesti pienempien paikkakuntien terveyskeskuksiin heitä on vaikeaa saada. Vuokratyövoiman käyttö on erittäin kallista, ja siitä pyritäänkin pääsemään mahdollisuuksien mukaan eroon. Aloitteessani ehdotetulla sitoumuksella pyrittäisiin edistämään sitä, että vastavalmistuneet lääkärit saataisiin mahdollisimman hyvin hyvinvointialueiden palvelukseen ja terveyskeskuslääkäripulaa voitaisiin suitsia, Kymäläinen kertoo.

Kymäläisen lakialoitteen mukaisesti lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytty antaisi kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän tutkinnon suorittamisen jälkeen työskentelee koulutustaan vastaavassa virassa julkisella sektorilla vähintään kolme vuotta. Lääkäri tai hammaslääkäri olisi korvausvelvollinen, mikäli hän laiminlöisi palvelussitoumustaan. Korvaussumma voisi vastata enintään puolta valtiolle hänen koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

- Lääkärinkoulutus on kalleimpia yliopistotutkintoja Suomessa, ja mielestäni hyvinvointiyhteiskunnalla on oikeus velvoittaa koulutuksen saaneet työskentelemään yhteiskunnan hyväksi. Tämä olisi myös julkiselle taloudelle kustannustehokas ratkaisu lääkäripulaan vastaamiseksi, kun vuokratyövoiman tarve vähenisi. Vastaavankaltainen palvelussitoumus on jo käytössä olemassa olevassa lainsäädännössä upseereilla. Muun muassa erittäin kalliin koulutuksen käyneillä sotilaslentäjillä on koulutuksen alkamisesta lukien 14 vuoden sitoumusaika koulutusta vastaavassa tehtävässä toimimiseen puolustushallinnon tai Rajavartiolaitoksen virassa, Kymäläinen toteaa.

- Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on vaikea, ja aloitteeni tavoitteena onkin helpottaa niille aiheutuvia kustannuksia. Meidän tulee pystyä jatkossakin varmistamaan, että terveyskeskuksiin riittää lääkäreitä, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa kohtuullisessa ajassa. Keskeistä kustannusten hillitsemisen kannalta on perusterveydenhuollon tehokkuus, jotta erikoissairaanhoidon tarve vähenisi. Tässä juuri esimerkiksi terveyskeskuslääkärit ovat olennaisessa osassa. Uskon myös, että tulevat lääkärit aidosti haluavat työskennellä tämän yhteisen tavoitteen eteen, Kymäläinen päättää.