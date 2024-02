Kela selvittää englanninkielisten palveluiden käyttäjien tarpeita asiakaskyselyn avulla

Kela on sitoutunut parantamaan asiakkaidensa yhdenvertaisuutta edistämään sitä, että he pystyvät asioimaan itsenäisesti äidinkielestä riippumatta. Kerätäkseen asiakkaiden arvokkaita näkemyksiä Kela toteuttaa käyttäjäkyselyn, joka on suunnattu erityisesti englanninkielisen kela.fi-sivuston käyttäjille.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa käyttäjien kokemuksista verkkosivustolla navigoinnista ja palveluiden käytettävyydestä, jotta Kelan verkkopalvelut voidaan räätälöidä vastaamaan entistä paremmin kyseisen ryhmän tarpeisiin.

– Kela.fi-sivuston sisällöt henkilöasiakkaille ovat lähes identtiset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielisten sivujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti, ja viime vuonna sivuilla oli jo 1,3 miljoonaa käyntiä. Haluamme selvittää, miten englanninkieliset sisällöt vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin, kela.fin päätoimittaja Maija Luotonen kertoo.

Englanninkielinen kysely avautuu alla olevasta linkistä: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=fYKy9oODpHBPkQAFBO9rapuFX6JSGXwVK6HNyTD0aJpC1HaILGvs2z7NPylzP2Na0

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 17.3.2024 asti.

Lisätietoja medialle

Kieliviestinnän harjoittelija Veronica Kontopoulou, Kela

veronica.kontopoulou@kela.fi

puh. 050 568 9792