VAKE tarjoaa maksutonta liikuntaa erityislasten äideille

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelussa edelleen henkilöstövajetta, vaikka tilanne on parantunut – tilanne saatava kuntoon elokuuhun mennessä 22.12.2023 10:36:14 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto (AVI) antoi vuosi sitten silloiselle Vantaan kaupungille 800 000 euron uhkasakon lastensuojelun asiakasmitoituksen ylittymisen ja lastensuojelun palvelujen ruuhkautumisen johdosta. Tämä uhkasakko raukesi. Toiminnan järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. AVI on valvonut tilannetta tämän jälkeen, ja hyvinvointialue on antanut selvityksen tilanteesta tämän vuoden elokuussa. AVI on nyt langettanut uuden 700 000 euron uhkasakon. Ensi vuoden elokuuhun mennessä lastensuojelussa henkilöstömitoituksen tulee toteutua, tarvittaviin lastensuojelupalveluihin ohjautumisen tulee olla järjestetty lasten tarpeiden mukaisesti viivytyksettä ja kaikille lastensuojelupalveluita tarvitseville lapsille tulee olla nimettynä heidän asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. ”Olemme tietoisia haasteista, ja olemme kehittäneet toimintaa merkittävästi tänä vuonna. Emme tästä huolimatta ole valitettavasti vielä tavoitteessa. Selvityksen jälkeen tilanne on kuiten