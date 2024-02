Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 27.2. kokouksen ennakkotiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 13.2. kokouksen ennakkotiedote 9.2.2024 12:28:27 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 13. helmikuuta 2024 klo 16.15. Lautakunta antaa tässä kokouksessa muun muassa lausunnon järjestöyhteistyön tiivistämisestä maahanmuuttajataustaisten perheiden parissa. Lisäksi lautakunta antaa lausunnon vieroitushoitopaikkojen lisäämisestä. Lisätietoa kaupunginhallitukselle annettavista lausunnoista on lautakunnan esityslistalla. Linkit Lausunto järjestöyhteistyön tiivistämisestä Lausunto vieroituspaikkojen lisäämisestä Esityslista on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla. Lautakunnan sivulla julkaistaan kokouksen päätöstiedote kokouksen jälkeen