OmaStadissa äänesti 41 962 helsinkiläistä

Helsinki allekirjoitti Plastic Smart Cities -julkilausuman 13.3.2024 15:05:42 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut Plastic Smart Cities -julkilausuman. Plastic Smart Cities on ympäristöjärjestö WWF:n aloittama kansainvälinen liike, joka on sitoutunut pysäyttämään muoviroskien vuodon ympäristöön ja mereen. Helsinki on Itämeren alueen ensimmäinen Plastic Smart Cities -kumppanikaupunki.