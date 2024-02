MG esittelee uuden IM-sähköautomerkkinsä Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä

Täysin uuden MG3-hybridiauton ensiesittelyn ohella vuoden 2024 Geneven autonäyttelyssä on luvassa toinenkin maailmanlaajuinen julkistus, kun MG julkistaa IM-sähköautomerkkinsä.

IM L6, joka saa maailmanlaajuisen ensiesittelynsä Genevessä, on täyssähköinen sedan, joka on varustettu monipuolisilla teknologioilla ja innovatiivisella muotoilulla. IM L6 kiihtyy 0–100 km/h alle kolmessa sekunnissa ja sen toimintamatka versiosta riippuen on jopa 600 tai 800 kilometriä.

IM lanseerataan Euroopassa kuluttajille vuonna 2025 premium-autojen luokkaan. Tulevia IM-malleja yhdistävät edistykselliset teknologiat, kuten älykkäät ja integroidut ajoavustimet sekä pitkälle kehitetyt sähkömoottorit. Merkki tarjoaa tulevaisuudessa sekä katumaastureita että sedaneja.

Hedin MG Finland Oy tuo IM:n Suomen markkinoille vuoden 2025 aikana.

Täysin uudet MG3 Hybrid ja IM L6 esitellään Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä maanantaina 26. helmikuuta kello 10.30 CET osastolla 4251, hallissa 4. Voit lukea lisää näyttelystä täältä.